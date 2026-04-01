Lanleff

Circuit vide-maisons Lanleff

Lieu-dit Le Bourg Lanleff Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’Association du Patrimoine de Lanleff organise un circuit de vide maisons à Lanleff, près de Paimpol. Une petite dizaine de maisons ouvriront leur porte, à la fois au bourg mais aussi sur le secteur de la Trinité. Un plan vous sera communiqué. Profitez-en pour visiter le temple atypique au bourg de la commune ! .

Lieu-dit Le Bourg Lanleff 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 12 19 34

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English :

L’événement Circuit vide-maisons Lanleff Lanleff a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol