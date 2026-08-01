Informations pratiques

Saint-Solve

Circuit vigne

Mairie Saint-Solve Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Partez à la découverte de l’histoire de la vigne à travers 3 villages Saint-Solve, Voutezac et Allassac. Observez l’influence de la géologie et notamment de l’ardoise. Terminez par une dégustation dans les caves des Coteaux de la Vézère.

Rdv devant la mairie de St Solve .

Mairie Saint-Solve 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr

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English : Circuit vigne

L’événement Circuit vigne Saint-Solve a été mis à jour le 2026-07-29 par Brive Tourisme