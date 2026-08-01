Circuit vigne Saint-Solve
jeudi 6 août 2026 · Saint-Solve
Informations pratiques
Saint-Solve
Circuit vigne
Mairie Saint-Solve Corrèze
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Partez à la découverte de l’histoire de la vigne à travers 3 villages Saint-Solve, Voutezac et Allassac. Observez l’influence de la géologie et notamment de l’ardoise. Terminez par une dégustation dans les caves des Coteaux de la Vézère.
Rdv devant la mairie de St Solve .
Mairie Saint-Solve 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr
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English : Circuit vigne
L’événement Circuit vigne Saint-Solve a été mis à jour le 2026-07-29 par Brive Tourisme