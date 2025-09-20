Circuit Vitrail en Argonne – L’église de la Nativité – Eglise Les Islettes Les Islettes

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T18:+

Découverte d’une église du XIXe siècle, rénovée dans les années 60 aux vitraux contemporains remarquables, d’inspiration cubiste.

Un roll-up, à l’entrée, vous informe sur l’histoire de l’édifice, ses vitraux et autres mobiliers dignes d’attention.

Invitation à découvrir un bâtiment et des vitraux témoins de la deuxième période de Renouveau de l'Art Sacré, dans les années 50-60

L’église actuelle a été bâtie en 1827 et 1828, selon les plans et sous la conduite de Mr Cauyette, architecte à Verdun. L’architecture est d’inspiration classique, assez dépouillée. La nef centrale est couverte d’une fausse voûte en plâtre qui repose sur un entablement supporté par des colonnes en pierre calcaire. L’entrée du chœur est marquée par un arc brisé et les fenêtres sont en plein cintre.

Le gros-oeuvre fut édifié en gaize, la roche locale

Les vitraux et le chemin de croix

Les cartons de ces vitraux ont été dessinés par Jean-Baptiste Thiery, artiste originaire de Ste Ménehould. Ils ont été réalisés par le très réputé Atelier Simon de Reims. Pour beaucoup de ceux qui les contemplent, les formes qui se déploient dans une symphonie de couleurs évoquent, de façon stylisée, des anges. Plus terrienne, l’inspiration serait venue des iris d’eaux peuplant les zones humides argonnaises. Parking

Amis du Verre d’Argonne