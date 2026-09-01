Informations pratiques

Les Islettes

Circuit vitrail en Argonne

Les Islettes Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les passionnés d’histoire, d’art et de patrimoine sont invités à découvrir un trésor souvent méconnu de notre territoire : les vitraux d’Argonne. Pendant tout le week-end, 21 églises et chapelles situées dans les Ardennes, la Marne et la Meuse ouvriront leurs portes pour mettre en lumière la richesse de ce patrimoine exceptionnel.

Derrière les murs de modestes chapelles ou d’églises plus renommées se cachent des œuvres remarquables réalisées par des ateliers parfois reconnus à l’échelle internationale. A découvrir des ensembles variés, notamment des créations Art Déco, mais aussi des vitraux illustrant l’histoire locale, les grandes figures religieuses de l’Argonne ou encore les souvenirs laissés par les conflits et le retour à la paix.

Dans chaque église ou chapelle participante, une présentation détaillée de l’édifice et de ses vitraux grâce à des panneaux d’information permet à chacun de découvrir à son rythme les richesses patrimoniales des lieux ainsi que les éléments remarquables situés aux abords des édifices.

Voici la liste des villages faisant parti de ce parcours en Meuse : Clermont-en-Argonne, Dombasle-en-Argonne, Epinonville, Futeau, Le Neufour, Le Claon, Les Islettes, Les Senades, Montfaucon-d’Argonne, Neuvilly-en-Argonne, Rarécourt, Romagne-sous-Montfaucon, Varennes-en-ArgonneTout public

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Les Islettes 55120 Meuse Grand Est +33 6 52 96 21 66 avargonne.sec@gmail.com

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English :

History, art, and heritage enthusiasts are invited to discover an often-overlooked treasure of our region: the stained-glass windows of Argonne. Throughout the weekend, 21 churches and chapels located in the Ardennes, Marne, and Meuse departments will open their doors to showcase the richness of this exceptional heritage.

Behind the walls of modest chapels or more renowned churches lie remarkable works created by studios that are sometimes internationally recognized. Visitors can discover a variety of collections, including Art Deco creations, as well as stained-glass windows depicting local history, the major religious figures of the Argonne, and memories of the conflicts and the return to peace.

In each participating church or chapel, a detailed presentation of the building and its stained-glass windows…E2ce on information panels allows everyone to discover, at their own pace, the rich heritage of these sites as well as the remarkable features located near the buildings.

Here is the list of villages included in this route in the Meuse department: Clermont-en-Argonne, Dombasle-en-Argonne, Epinonville, Futeau, Le Neufour, Le Claon, Les Islettes, Les Senades, Montfaucon-d’Argonne, Neuvilly-en-Argonne, Rarécourt, Romagne-sous-Montfaucon, Varennes-en-Argonne

L’événement Circuit vitrail en Argonne Les Islettes a été mis à jour le 2026-09-10 par OT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ARGONNE