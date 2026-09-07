Circuit Vitrail en Argonne, Musée du Verre d’Argonne, Les Islettes

Informations pratiques

Circuit Vitrail en Argonne 19 et 20 septembre Musée du Verre d’Argonne Meuse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

22 églises et chapelles d’Argonne et Ardennes, Marne, Meuse sont ouvertes, pour certaines exceptionnellement, pour toutes et tous puissent découvrir les vitraux remarquables qui les éclairent. Les municipalités, les propriétaires privés et les bénévoles qui entretiennent ces églises, le clergé, ont permis ces ouvertures.

Dans chacun de ces sites, les Amis du Verre d’Argonne ont, souvent avec l »appui d’associations locales ou de passionnés d’histoire, créé un roll-up de présentation pour faire connaître et mettre en valeur l’église, ses vitraux, ceux qui les ont créés, les éléments remarquables de l’édifice et à proximité de celui-ci. Un Qr Code renvoie sur le site Verre d’Argonne pour d’autres apports sur les différents sites notamment.

Dans des architectures majestueuses comme modestes, ces verrières, pépites lumineuses et vivement colorées, illuminent la pierre comme le béton.

Musée du Verre d’Argonne 64 Rue Jules Bancelin, 55120 Les Islettes Les Islettes 55120 Meuse Grand Est 06 52 96 21 66 https://verre-argonne.org/circuit-vitrail-en-argonne/ Les verreries en Argonne, c’est une histoire de plus de 18 siècles et de productions variées : gobeleterie, vitres, bocaux, millions de bouteilles et flacons, cloches maraîchères… Et de belles réussites : mise au point de la bouteille champenoise, diffusion des productions jusqu’en Amérique au XVIIIᵉ siècle, ou encore le bocal L’Idéale au XXᵉ siècle.

Ce lieu d’exposition, créé en 2009, n’aurait pas vu le jour sans la curiosité, la constance et l’érudition de François Jannin, archéologue et historien argonnais, autodidacte et passionné. Il souhaitait partager largement ses découvertes, ses travaux, et qu’une structure locale y soit consacrée. La municipalité des Islettes l’a permis, grâce à la mise à disposition et à la rénovation des locaux de l’ancienne mairie.

Les expositions sont conçues et réalisées par les Amis du Verre d’Argonne, avec le soutien de spécialistes et d’experts venus d’horizons multiples, ainsi que d’un comité scientifique. Les bénévoles assurent votre accueil et le commentaire de l’exposition. Celle-ci est renouvelée en profondeur chaque année pour éclairer différentes facettes de cette histoire, faire découvrir les hommes, les techniques et les productions. Les thématiques annuelles enrichissent le contenu et mettent en valeur les découvertes nouvelles.

Les animations verrières estivales permettent de rencontrer les artistes et artisans d’art, héritiers des savoir-faire ancestraux. Stationnement libre devant l’exposition – Place handicapés près de l’entrée – Grand parking à proximité

Découverte libre de vitraux remarquables dans 21 églises et chapelles en Argonne ardennaise, marnaise, meusienne, certaines ouvertes exceptionnellement. vitraux églises

Amis du Verre d’Argonne