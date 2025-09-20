Circuit « Vitrail en Argonne » Musée du Verre d’Argonne Les Islettes

Circuit « Vitrail en Argonne » Musée du Verre d’Argonne Les Islettes samedi 20 septembre 2025.

Circuit « Vitrail en Argonne » 20 et 21 septembre Musée du Verre d’Argonne Meuse

Tous les édifices sont en accès libre. L’entrée du Musée est à 5 €

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

À la découverte de vitraux remarquables dans 21 églises et chapelles.

Découvrez la diversité des ambiances et des architectures des édifices ouverts à cette occasion, qui sont autant d’écrins de verrières remarquables. On y découvre les influences artistiques des différentes époques de leur création, autant que celles de leurs commanditaires. Dans chaque édifice, un roll-up vous présente un aperçu de l’histoire du bâtiment les vitraux et autres éléments méritant votre attention.

Ouverture en accès libre les 20 et 21 septembre, a minima de 10h à 18h :

– dans les Ardennes : les églises de Champigneulle, Condé-les-Autry, Saint-Juvin.

– dans la Marne : les églises de Hans, La Harazée, Les Charmontois.

– dans la Meuse : les églises de Clermont-en-Argonne (Ėglise Saint-Didier), Dombasle-en-Argonne, Ėpinonville, Futeau, Lavoye, Le Claon, Le Neufour, Les Islettes, Les Senades, Montfaucon-d’Argonne, Neuvilly-en-Argonne, Rarécourt, Romagne-sous-Montfaucon, Saint Rouin, Varennes-en-Argonne.

Chacun construit son circuit, au gré de ses envies.

https://verre-argonne.org/calendrier/jep-2025-vitrail-en-argonne/

Vous êtes aussi invités à visiter le Musée du Verre d’Argonne aux Islettes et à découvrir l’exposition « Re-créer, Archéologues & Verriers » samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

L’équipe du musée organise cet événement, en collaboration avec les collectivités et associations locales, et assure l’accueil sur certains des sites ouverts.

Musée du Verre d'Argonne 64 Rue Jules Bancelin, 55120 Les Islettes Les Islettes 55120 Meuse Grand Est 06 52 96 21 66 https://verre-argonne.org/circuit-vitrail-en-argonne/

Les verreries en Argonne, c'est une histoire de plus de 18 siècles et de productions variées : gobeleterie, vitres, bocaux, millions de bouteilles et flacons, cloches maraîchères… Et de belles réussites : mise au point de la bouteille champenoise, diffusion des productions jusqu'en Amérique au XVIIIᵉ siècle, ou encore le bocal L'Idéale au XXᵉ siècle.

Ce lieu d’exposition, créé en 2009, n’aurait pas vu le jour sans la curiosité, la constance et l’érudition de François Jannin, archéologue et historien argonnais, autodidacte et passionné. Il souhaitait partager largement ses découvertes, ses travaux, et qu’une structure locale y soit consacrée. La municipalité des Islettes l’a permis, grâce à la mise à disposition et à la rénovation des locaux de l’ancienne mairie.

Les expositions sont conçues et réalisées par les Amis du Verre d’Argonne, avec le soutien de spécialistes et d’experts venus d’horizons multiples, ainsi que d’un comité scientifique. Les bénévoles assurent votre accueil et le commentaire de l’exposition. Celle-ci est renouvelée en profondeur chaque année pour éclairer différentes facettes de cette histoire, faire découvrir les hommes, les techniques et les productions. Les thématiques annuelles enrichissent le contenu et mettent en valeur les découvertes nouvelles.

Les animations verrières estivales permettent de rencontrer les artistes et artisans d’art, héritiers des savoir-faire ancestraux. Stationnement libre devant l’exposition – Place handicapés près de l’entrée – Grand parking à proximité

Marie-Christine Jannin