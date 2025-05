Circuit VTT Le grand Tour d’Alain Wasselonne Bas-Rhin, 7 juin 2025, Wasselonne.

Circuit VTT Le grand Tour d’Alain

Circuit VTT Le grand Tour d’Alain 6 Rue des Sapins 67310 Wasselonne Bas-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : 110000.0 Tarif :

Un grand circuit VTT de 110km !

Au départ de Wasselonne, ce sentier vous sillonne tous le territoire Mossig Vignoble

http://www.mossig-vignoble-tourisme.fr/ +33 3 88 87 33 50

English :

A 110km mountain bike trail!

Departing from Wasselonne, this trail takes you through the entire Mossig Vignoble region

Deutsch :

Eine große Mountainbike-Route von 110 km!

Von Wasselonne aus führt Sie dieser Weg durch das gesamte Gebiet Mossig Vignoble

Italiano :

Un percorso per mountain bike di 110 km!

Partendo da Wasselonne, questo percorso attraversa tutta la zona di Mossig Vignoble

Español :

Un recorrido de 110 km en bicicleta de montaña

Con salida en Wasselonne, este sendero recorre toda la zona de Mossig Vignoble

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Système d’informations touristique Alsace