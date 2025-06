Circuit vtt n°9 (rouge) Creusegoutte Croix Claudé Gérardmer Vosges

Durée : Distance : 14000.0

Départ du Domaine Nordique des Bas-Rupts. Le début de ce parcours est identique au circuit N°8. Vous vous dirigerez donc vers le Xetté puis après avoir retraversé la route des Bas-Rupts, vous irez découvrir le site très sauvage de Creusegoutte et sa jolie cascade accessible uniquement à pied ou à vtt. A ce moment là, ça se corse ! Vous allez faire une montée assez dure en traversant la route de Grosse Pierre puis un sentier assez technique remonte jusqu’au chemin forestier de la Poussière où vous pourrez dire « ouf, le plus dur est fait ! » Ce chemin vous mènera à la Croix Claudé (chalet forestier ouvert) puis aux Hautes Vannes par les pistes de ski de fond et descente finale pour rejoindre les Bas-Rupts.

Circuit de 14 km et 320 m de dénivelé positif. Sens anti horaire.

Suivre les balises portant le N°9 sur fond rouge.

Difficile

https://gerardmer.net/randos-et-balades-vtt.php +33 3 29 27 27 27

English :

Departure from Domaine Nordique des Bas-Rupts. The start of this route is identical to circuit N°8. After crossing the Bas-Rupts road, you’ll discover the wild Creusegoutte site and its pretty waterfall, accessible only on foot or mountain bike. Then it gets tough! You’ll make a fairly hard climb across the Grosse Pierre road, then a fairly technical path climbs back up to the Poussière forest road, where you can say « phew, the hardest part’s over! » This path takes you to the Croix Claudé (open forest chalet), then to Hautes Vannes via the cross-country ski trails and final descent to Bas-Rupts.

14 km circuit, 320 m ascent. Anti-clockwise direction.

Follow beacons marked N°9 on a red background.

Deutsch :

Start vom Domaine Nordique des Bas-Rupts. Der Beginn dieser Strecke ist identisch mit der Strecke Nr. 8. Sie gehen also in Richtung Xetté und nachdem Sie die Straße der Bas-Rupts überquert haben, entdecken Sie den sehr wilden Ort Creusegoutte und seinen hübschen Wasserfall, der nur zu Fuß oder mit dem Mountainbike zugänglich ist. Jetzt wird es spannend! Sie werden einen ziemlich harten Aufstieg über die Straße von Grosse Pierre machen, dann führt ein ziemlich technischer Pfad hinauf bis zum Waldweg von La Poussière, wo Sie sagen können: « Uff, das Schwierigste ist geschafft! » Dieser Weg führt Sie zum Croix Claudé (offene Forsthütte), dann über die Langlaufloipen nach Les Hautes Vannes und schließlich hinunter nach Les Bas-Rupts.

Rundweg von 14 km und 320 m positivem Höhenunterschied. Gegen den Uhrzeigersinn.

Folgen Sie den Markierungen mit der Nr. 9 auf rotem Grund.

Italiano :

Partenza dal Domaine Nordique des Bas-Rupts. L’inizio di questo percorso è identico a quello dell’itinerario 8. Ci si dirige verso lo Xetté e poi, dopo aver riattraversato la strada dei Bas-Rupts, si scopre il sito molto selvaggio della Creusegoutte e la sua bella cascata, accessibile solo a piedi o in mountain bike. Poi il gioco si fa duro! Si affronta una salita piuttosto dura attraverso la strada della Grosse Pierre, poi un sentiero piuttosto tecnico risale fino alla pista forestale della Poussière, dove si può dire « fiuuu, la parte più difficile è finita! Questo percorso vi porterà alla Croix Claudé (chalet forestale aperto) e poi a Hautes Vannes attraverso le piste di sci di fondo e la discesa finale a Bas-Rupts.

Un circuito di 14 km con una salita di 320 m. Direzione antioraria.

Seguire la segnaletica con il numero 9 su sfondo rosso.

Español :

Salida del Domaine Nordique des Bas-Rupts. El inicio de este itinerario es idéntico al del itinerario 8. Se dirigirá hacia el Xetté y, tras cruzar de nuevo la carretera de Bas-Rupts, descubrirá el paraje muy salvaje de Creusegoutte y su bonita cascada, accesible únicamente a pie o en bicicleta de montaña. A continuación, ¡la cosa se complica! Atravesará la carretera de Grosse Pierre en una subida bastante dura, y después un sendero bastante técnico volverá a subir hasta la pista forestal de la Poussière, donde podrá decir « ¡uf, ya ha pasado lo más duro! Este sendero le llevará a la Croix Claudé (chalet en bosque abierto) y después a Hautes Vannes a través de las pistas de esquí de fondo y el descenso final a Bas-Rupts.

Circuito de 14 km con 320 m de desnivel. Sentido antihorario.

Siga las señales marcadas con el nº 9 sobre fondo rojo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-03 par Système d’information touristique Lorrain