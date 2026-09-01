Informations pratiques

Agel

CIRCUITS COURTS 34

Salle des Fêtes Agel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-09-17 2026-10-01 2026-10-15 2026-10-29 2026-11-26

Marché bimensuel à Agel, organisé par l’association Amitiés Nourricières. Retrouvez un large choix de produits locaux et bio (légumes, viandes, fromages, pain) en vente directe ou via un système de commande préalable le jeudi soir

Porté par l’association Amitiés Nourricières, le marché de producteurs en circuit court d’Agel propose toutes les deux semaines une alternative conviviale et engagée pour consommer local.

Installé à la salle des fêtes, ce rendez-vous rassemble des producteurs passionnés engagés dans une démarche d’agriculture biologique, raisonnée et respectueuse de l’environnement. Les étals regorgent de produits frais et de saison : fruits et légumes, pains cuits au feu de bois, bières artisanales, jus de fruits, œufs, fromages de chèvre ou de brebis, miel, confitures et viandes paysannes selon abattage (porc, agneau, canard gras).

Un fonctionnement original par bon de commande en amont garantit la fraîcheur absolue lors de la livraison sur place le jeudi en fin d’après-midi. Une belle action de soutien à notre terroir en Minervois ! .

Salle des Fêtes Agel 34210 Hérault Occitanie +33 6 71 66 39 05 circuits.courts34@gmail.com

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English : CIRCUITS COURTS 34

A market of producers and consumers.

Supporting the local economy & Eating better close to home!

L’événement CIRCUITS COURTS 34 Agel a été mis à jour le 2026-09-11 par 34 – OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC