Circuits courts et résilience alimentaire Bibliothèque publique d’information Paris

Face aux crises climatiques, économiques et logistiques, la question de notre approvisionnement alimentaire devient de plus en plus stratégique. Comment garantir à long terme l’accès à une alimentation locale, durable et accessible ? Les circuits courts apparaissent aujourd’hui comme une piste majeure pour renforcer la résilience des territoires.

Mais que recouvre réellement cette notion ? Quels sont les bénéfices – économiques, sociaux et environnementaux – de ces modèles ? Et comment les collectivités, les producteur·rices et les citoyen·nes peuvent-iels concrètement les mettre en place et les faire vivre ?

Manon Pradère, qui a travaillé au sein de l’Observatoire des systèmes alimentaires territorialisés (OBSAT), proposera d’explorer les enjeux des circuits courts et les conditions nécessaires pour construire des systèmes alimentaires plus robustes et ancrés dans les territoires.

Animation par Manon Pradère, assistante ingénieure Sciences Po-CNRS

Dans le cadre du cycle de conférences « Rendez-vous climat », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour des enjeux des circuits courts.

Le mercredi 15 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T20:30:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40, avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1, Niveau 2Paris

contact.communication@bpi.fr



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