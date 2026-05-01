Octeville-sur-Mer

Circuits Touristique & Historique – Jeep Tour Astonia 2026

Avenue Michel Adam Octeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association Astonia organise une sortie Jeep intitulée ” Sur les Chemins de la Libération !” sur Octeville-sur-Mer et Fontaine-la-Mallet.

Sur un parcours de 25 kilomètres, pendant près de 3 heures, Astonia vous fera découvrir les points clés de la Libération, en alternant les pages d’histoire et la découverte de produits locaux d’exception !

Découvrez depuis l’épicentre de l’attaque à Fontaine-la-Mallet le 10 septembre 1944, le chemin emprunté par les Ecossais pour la Libération du plateau Nord-Ouest vers Octeville-sur-Mer.

Visite du bunker Astoniaincluse !

En Jeep Américaine d’époque ou bien en dodge, avec des guides, vous allez découvrir l’organisation des défenses allemandes (fossé anti-char, champs de mines, blockaus…) et comment elles furent démantelées par les engins spéciaux britanniques et par l’infanterie !

Horaires

– matin 8h45 12h.

– après-midi 13h45 17h30

Rendez-vous sur le parking des écoles, avenue Michel Adam à Octeville sur mer.

Réservation uniquement par téléphone au 06.95.14.27.40 .

Avenue Michel Adam Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 14 27 40 astonia.octeville@free.fr

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English : Circuits Touristique & Historique – Jeep Tour Astonia 2026

L’événement Circuits Touristique & Historique – Jeep Tour Astonia 2026 Octeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie