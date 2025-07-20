Circulation du train à vapeur du Beauvaisis Crèvecœur-le-Grand

Circulation du train à vapeur du Beauvaisis Crèvecœur-le-Grand dimanche 20 juillet 2025.

16 Place de la Gare Crèvecœur-le-Grand Oise

Gratuit

Début : 2025-07-20

fin : 2025-08-31

2025-07-20 2025-08-03 2025-08-17 2025-08-31 2025-09-07 2025-09-20 2025-09-21

Circulation du train historique !

BASSE SAISON Départ de la gare de Crèvecœur-le-Grand à 14h30 et 16h, en direction de Rotangy (3,5 km).

JUILLET / AOUT Départ à 14h , 15h30 et 16h

JOURNÉES DU PATRIMOINE Départ à 14h, 15h30 et 17h

Pause gourmande au Tortill’Bar. Toilettes. Parking gratuit.

Accueil des groupes tous les jours sur réservation. 0 .

16 Place de la Gare Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 7 68 54 49 70 accueil@mtvs.fr

