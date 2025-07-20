Circulation du train à vapeur du Beauvaisis Crèvecœur-le-Grand
Circulation du train à vapeur du Beauvaisis Crèvecœur-le-Grand dimanche 20 juillet 2025.
Circulation du train à vapeur du Beauvaisis
16 Place de la Gare Crèvecœur-le-Grand Oise
Tarif : 0 – 0 – 0
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-20
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-07-20 2025-08-03 2025-08-17 2025-08-31 2025-09-07 2025-09-20 2025-09-21
Circulation du train historique !
BASSE SAISON Départ de la gare de Crèvecœur-le-Grand à 14h30 et 16h, en direction de Rotangy (3,5 km).
JUILLET / AOUT Départ à 14h , 15h30 et 16h
JOURNÉES DU PATRIMOINE Départ à 14h, 15h30 et 17h
Pause gourmande au Tortill’Bar. Toilettes. Parking gratuit.
Accueil des groupes tous les jours sur réservation. 0 .
16 Place de la Gare Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 7 68 54 49 70 accueil@mtvs.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Circulation du train à vapeur du Beauvaisis Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2025-07-09 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis