Circulation(s) 2026 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Festival de référence, Circulation(s) reflète l’effervescence de la jeune photographie européenne. Sa programmation repose sur un appel à candidatures ouvert et sur la prospection menée par la direction artistique du collectif Fetart.

Présenté au CENTQUATRE-PARIS, le festival réunit des artistes de multiples nationalités et offre un panorama sans thématique imposée. Les projets exposés témoignent des intuitions, des engagements et des questionnements qui traversent la scène photographique émergente.

direction artistique : collectif Fetart

avec : Alžběta DRCMÁNKOVÁ (République Tchèque) • Davide DEGANO (Italie) • Joanna SZPROCH (Pologne) • Konstantin ZHUKOV (Lituanie) • Manon TAGAND (France) • Marcel TOP (Belgique) • Marco ZANELLA (Italie) • Marine BILLET (France) • Mashid MOHADJERIN (Belgique) • Matevž ČEBASEK (Slovénie) • Maximiliano TINEO (Argentine/Italie) • Natalia MAJCHRZAK (Pologne/Belgique) • Nathalie BISSIG (Suisse) • Nina PACHEROVA (Slovaquie) • Olia KOVAL (Ukraine) • Rafael RONCATO (Brésil/Italie) • Ricardo TOKUGAWA (Brésil) • Sadie COOK & Jo PAWLOWSKA (États-Unis/Pologne/Islande) • T2i & NouN (France) • Tanguy MULLER (France)

+ Focus dédié à l’Irlande : Ellen BLAIR • Clodagh O’LEARY • Dónal TALBOT • Ruby WALLIS

Le festival de la jeune photographie européenne revient pour une 16e édition. Tremplin pour les artistes et révélateur de tendances, Circulation(s) s’impose comme un observatoire privilégié de la création photographique européenne contemporaine, mettant en lumière les nouvelles écritures et enjeux artistiques d’aujourd’hui.

Du samedi 21 mars 2026 au dimanche 17 mai 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

payant

De 0 à 6 euros.

→ fermée le jeudi 1er mai

→ ouverte le mardi 21 avril, mardi 28 avril, vendredi 8 mai et jeudi 14 mai

→ vente sur place de 14h à 18h

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T15:00:00+01:00

fin : 2026-05-17T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T19:00:00+02:00;2026-03-22T14:00:00+02:00_2026-03-22T19:00:00+02:00;2026-03-25T14:00:00+02:00_2026-03-25T19:00:00+02:00;2026-03-26T14:00:00+02:00_2026-03-26T19:00:00+02:00;2026-03-27T14:00:00+02:00_2026-03-27T19:00:00+02:00;2026-03-28T14:00:00+02:00_2026-03-28T19:00:00+02:00;2026-03-29T14:00:00+02:00_2026-03-29T19:00:00+02:00;2026-04-01T14:00:00+02:00_2026-04-01T19:00:00+02:00;2026-04-02T14:00:00+02:00_2026-04-02T19:00:00+02:00;2026-04-03T14:00:00+02:00_2026-04-03T19:00:00+02:00;2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T19:00:00+02:00;2026-04-05T14:00:00+02:00_2026-04-05T19:00:00+02:00;2026-04-08T14:00:00+02:00_2026-04-08T19:00:00+02:00;2026-04-09T14:00:00+02:00_2026-04-09T19:00:00+02:00;2026-04-10T14:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-12T14:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00;2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T19:00:00+02:00;2026-04-16T14:00:00+02:00_2026-04-16T19:00:00+02:00;2026-04-17T14:00:00+02:00_2026-04-17T19:00:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-19T14:00:00+02:00_2026-04-19T19:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-26T14:00:00+02:00_2026-04-26T19:00:00+02:00;2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T19:00:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T19:00:00+02:00;2026-05-01T14:00:00+02:00_2026-05-01T19:00:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-03T14:00:00+02:00_2026-05-03T19:00:00+02:00;2026-05-06T14:00:00+02:00_2026-05-06T19:00:00+02:00;2026-05-07T14:00:00+02:00_2026-05-07T19:00:00+02:00;2026-05-08T14:00:00+02:00_2026-05-08T19:00:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-10T14:00:00+02:00_2026-05-10T19:00:00+02:00;2026-05-13T14:00:00+02:00_2026-05-13T19:00:00+02:00;2026-05-14T14:00:00+02:00_2026-05-14T19:00:00+02:00;2026-05-15T14:00:00+02:00_2026-05-15T19:00:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-17T14:00:00+02:00_2026-05-17T19:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.festival-circulations.com/ +33153355000 billetterie@104.fr



Afficher la carte du lieu Le CENTQUATRE-PARIS (104) et trouvez le meilleur itinéraire

