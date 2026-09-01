Circumductio* trio – Concert et danse derviche Parc l’Hêtre eau Futur La Chapelle-de-Bragny

Informations pratiques

La Chapelle-de-Bragny

Circumductio* trio – Concert et danse derviche

Parc l’Hêtre eau Futur 72 Rte d’Hauterive, La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Portée vers la recherche d’un sens de la communion et de la célébration, Sacha Steurer rencontre la danse du tournoiement. Danse de l’être la plus épurée qui soit, avec ses dimensions de louange, de transe, d’art philosophique et poétique, elle l’intègre depuis lors, avec évidence, dans ses créations.

Pour l’accompagner, dans une hybridation instrumentale audacieuse (cor des Alpes et talking drum), Patrick Charbonnier, musicien mutant, et Cyprien Assinou, maître tambour du Bénin, cherchent des sonorités inédites qui les font sortir des routines musicales balisées.

Dotées de de tous ces métissages géographiques, ces télescopages temporels, ces croisements primitifs / futuristes, la transe réapparaît alors, vibrante de tous ses pouvoirs et viens enluminer le quotidien. .

Parc l’Hêtre eau Futur 72 Rte d’Hauterive, La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 92 04 roulottes-en-chantier@orange.fr

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English : Circumductio* trio – Concert et danse derviche

L’événement Circumductio* trio – Concert et danse derviche La Chapelle-de-Bragny a été mis à jour le 2026-09-03 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne