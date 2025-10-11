Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons Le Circus Capbreton

Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons Le Circus Capbreton samedi 11 octobre 2025.

Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

NOUVEAUTÉ lors des Soirées Jeux du Circus Les Tables Donjons et Dragons animées par LynTheWitch !

19h 23h30

Réservation obligatoire 15€ tarif unique (1 boisson + grignotage inclus)

+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€

NOUVEAUTÉ lors des Soirées Jeux du Circus Les Tables Donjons et Dragons animées par LynTheWitch !

19h 23h30

Réservation obligatoire 15€ tarif unique (1 boisson + grignotage inclus)

+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€

Vous avez toujours voulu vous mettre à Donjons et Dragons sans savoir par où commencer ? Votre Maître du jeu est en burn out et il vous faut votre dose de dés qui roulent ? Venez au Circus incarner un des personnages prétirés et façonnés tout spécialement pour cette série d’aventures qui se conclura par un combat épique contre un ennemi légendaire !

Le nombre de joueurs sera limité à 5 par session, alors n’attendez pas pour réserver votre place ! .

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons

NEW for Circus Game Nights: Dungeons & Dragons Tables hosted by LynTheWitch!

7pm 11:30pm

Reservations essential: 15? single price (1 drink + nibbles included)

+ Compulsory annual membership: 5?

German : Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons

NEU bei den Spieleabenden im Circus: Die Dungeons & Dragons-Tische werden von LynTheWitch moderiert!

19h 23h30

Obligatorische Reservierung: 15? Einheitspreis (1 Getränk + Knabbereien inbegriffen)

+ Jährliche Mitgliedschaft im Verein erforderlich: 5?

Italiano :

NOVITA’ alle serate di gioco del Circus: tavoli di Dungeons and Dragons ospitati da LynTheWitch!

19.00 23.30

Prenotazione obbligatoria: 15? prezzo unico (1 bevanda + stuzzichini inclusi)

+ Iscrizione annuale obbligatoria all’associazione: 5?

Espanol : Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons

NOVEDAD en las tardes de juegos del Circo: ¡Mesas de Dragones y Mazmorras organizadas por LynTheWitch!

19.00 h 23.30 h

Imprescindible reservar: 15? precio único (1 bebida + aperitivos incluidos)

+ Afiliación anual obligatoria a la asociación: 5?

L’événement Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons Capbreton a été mis à jour le 2025-08-29 par OTI LAS