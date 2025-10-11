Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons Le Circus Capbreton
Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – –
Début : 2025-10-11
NOUVEAUTÉ lors des Soirées Jeux du Circus Les Tables Donjons et Dragons animées par LynTheWitch !
19h 23h30
Réservation obligatoire 15€ tarif unique (1 boisson + grignotage inclus)
+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€
Vous avez toujours voulu vous mettre à Donjons et Dragons sans savoir par où commencer ? Votre Maître du jeu est en burn out et il vous faut votre dose de dés qui roulent ? Venez au Circus incarner un des personnages prétirés et façonnés tout spécialement pour cette série d’aventures qui se conclura par un combat épique contre un ennemi légendaire !
Le nombre de joueurs sera limité à 5 par session, alors n’attendez pas pour réserver votre place ! .
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons
NEW for Circus Game Nights: Dungeons & Dragons Tables hosted by LynTheWitch!
7pm 11:30pm
Reservations essential: 15? single price (1 drink + nibbles included)
+ Compulsory annual membership: 5?
German : Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons
NEU bei den Spieleabenden im Circus: Die Dungeons & Dragons-Tische werden von LynTheWitch moderiert!
19h 23h30
Obligatorische Reservierung: 15? Einheitspreis (1 Getränk + Knabbereien inbegriffen)
+ Jährliche Mitgliedschaft im Verein erforderlich: 5?
Italiano :
NOVITA’ alle serate di gioco del Circus: tavoli di Dungeons and Dragons ospitati da LynTheWitch!
19.00 23.30
Prenotazione obbligatoria: 15? prezzo unico (1 bevanda + stuzzichini inclusi)
+ Iscrizione annuale obbligatoria all’associazione: 5?
Espanol : Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons
NOVEDAD en las tardes de juegos del Circo: ¡Mesas de Dragones y Mazmorras organizadas por LynTheWitch!
19.00 h 23.30 h
Imprescindible reservar: 15? precio único (1 bebida + aperitivos incluidos)
+ Afiliación anual obligatoria a la asociación: 5?
