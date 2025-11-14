Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons Le Circus Capbreton

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Ouverture des portes 18h

INFOS ET RESERVATIONS A VENIR

Vous avez toujours voulu vous mettre à Donjons et Dragons sans savoir par où commencer ? Votre Maître du jeu est en burn out et il vous faut votre dose de dés qui roulent ? Venez au Circus incarner un des personnages prétirés et façonnés tout spécialement pour cette série d’aventures qui se conclura par un combat épique contre un ennemi légendaire !

Le nombre de joueurs sera limité à 5 par session, alors n’attendez pas pour réserver votre place ! .

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons

Doors open: 6pm

INFO AND BOOKINGS TO COME

German : Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons

Öffnung der Türen: 18 Uhr

INFOS UND RESERVIERUNGEN FOLGEN

Italiano :

Apertura porte: ore 18.00

INFO E PRENOTAZIONI A BREVE

Espanol : Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons

Apertura de puertas: 18.00 horas

INFORMACIÓN Y RESERVAS

