Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons Le Circus Capbreton

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes
Début : 2025-12-12
Ouverture des portes 18h
INFOS ET RESERVATIONS A VENIR
Vous avez toujours voulu vous mettre à Donjons et Dragons sans savoir par où commencer ? Votre Maître du jeu est en burn out et il vous faut votre dose de dés qui roulent ? Venez au Circus incarner un des personnages prétirés et façonnés tout spécialement pour cette série d’aventures qui se conclura par un combat épique contre un ennemi légendaire !
Le nombre de joueurs sera limité à 5 par session, alors n’attendez pas pour réserver votre place ! .
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons
Doors open: 6pm
INFO AND BOOKINGS TO COME
German : Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons
Öffnung der Türen: 18 Uhr
INFOS UND RESERVIERUNGEN FOLGEN
Italiano :
Apertura porte: ore 18.00
INFO E PRENOTAZIONI A BREVE
Espanol : Circus Arena Soirée Jeux + table donjons et dragons
Apertura de puertas: 18.00 horas
INFORMACIÓN Y RESERVAS
