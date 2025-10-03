Circus Friends, Songs & Beers Le Circus Moliets-et-Maa
Le Circus 9 bis rue du Hapchot Moliets-et-Maa Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
TU AIMES CHANTER ?
Viens vivre une expérience unique avec Friends, Songs & Beers à Capbreton !
Un NOUVEAU CONCEPT de chorale éphémère, ouvert à tous, le temps d’une soirée inoubliable !
Que tu sois chanteur de salle de bain, amateur ou confirmé, ce moment est fait pour toi !
Ici, pas de stress, juste du FUN détends-toi, chante, partage un verre avec tes potes… on s’occupe du reste !
LE CONCEPT:
Marie So, chanteuse et cheffe de chœur, te guide pour chanter deux morceaux revisités en français et/ou en anglais. Facile & ludique Les paroles s’affichent sur un écran géant avec des repères adaptés pour chaque voix ! le final ? Tu chantes la version complète entouré de tous les participants, sous la direction de Marie So, accompagné de Chris à la guitare et d’une bande-son basse-batterie !
Aucune expérience requise .
