Circus Friends, Songs & Beers Le Circus Moliets-et-Maa

Circus Friends, Songs & Beers Le Circus Moliets-et-Maa vendredi 5 décembre 2025.

Circus Friends, Songs & Beers

Le Circus 9 bis rue du Hapchot Moliets-et-Maa Landes

TU AIMES CHANTER ?

Viens vivre une expérience unique avec Friends, Songs & Beers à Capbreton !

Un NOUVEAU CONCEPT de chorale éphémère, ouvert à tous, le temps d’une soirée inoubliable !

Que tu sois chanteur de salle de bain, amateur ou confirmé, ce moment est fait pour toi !

Ici, pas de stress, juste du FUN détends-toi, chante, partage un verre avec tes potes… on s’occupe du reste !

LE CONCEPT:

Marie So, chanteuse et cheffe de chœur, te guide pour chanter deux morceaux revisités en français et/ou en anglais. Facile & ludique Les paroles s’affichent sur un écran géant avec des repères adaptés pour chaque voix ! le final ? Tu chantes la version complète entouré de tous les participants, sous la direction de Marie So, accompagné de Chris à la guitare et d’une bande-son basse-batterie !

Aucune expérience requise

Ouverture des portes 19h

Début du show 20h

tarif unique 10€ .

Le Circus 9 bis rue du Hapchot Moliets-et-Maa 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

