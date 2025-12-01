Circus Guinguette La Jam Jazz Le Circus Capbreton
Circus Guinguette La Jam Jazz Le Circus Capbreton dimanche 21 décembre 2025.
Circus Guinguette La Jam Jazz
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes
Le Circus présente la guinguette, une soirée à l’ambiance détendue et cosy, avec des sessions de bœuf jazz en acoustique, animée par des musiciens professionnels Mathieu Guinot, Django Ward et Seb Mathurin.
Entrée libre pour les adhérents
Adhésion annuelle à l’association obligatoire à partir de 13 ans 5€
Venez vous détendre, échanger et partager, boire un verre, grignoter un tapas ou un dessert, jouer de la musique.
Tout ça dans les canapés confortables du Circus.
Le must du dimanche soir ! .
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Circus Guinguette La Jam Jazz
Circus presents La Guinguette, a relaxed, cosy evening of acoustic jazz sessions, hosted by professional musicians Mathieu Guinot, Django Ward and Seb Mathurin.
German : Circus Guinguette La Jam Jazz
Der Circus präsentiert die Guinguette, einen Abend in entspannter und gemütlicher Atmosphäre mit akustischen B?uf-Jazz-Sessions, die von professionellen Musikern moderiert werden: Mathieu Guinot, Django Ward und Seb Mathurin.
Italiano :
Circus presenta La Guinguette, una serata rilassata e accogliente di sessioni di jazz acustico guidate dai musicisti professionisti Mathieu Guinot, Django Ward e Seb Mathurin.
Espanol : Circus Guinguette La Jam Jazz
Circus presenta La Guinguette, una velada relajada y acogedora de sesiones de jazz acústico dirigidas por los músicos profesionales Mathieu Guinot, Django Ward y Seb Mathurin.
