Circus Guinguette La Jam Jazz Le Circus Capbreton

Capbreton

Circus Guinguette La Jam Jazz

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-24 00:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le Circus présente la guinguette, une soirée à l’ambiance détendue et cosy, avec des sessions de bœuf jazz en acoustique, animée par des musiciens professionnels Mathieu Guinot, Django Ward et Seb Mathurin.

Entrée libre pour les adhérents

Adhésion annuelle à l’association obligatoire à partir de 13 ans 5€

Le Circus présente la guinguette, une soirée à l’ambiance détendue et cosy, avec des sessions de bœuf jazz en acoustique, animée par des musiciens professionnels Mathieu Guinot, Django Ward et Seb Mathurin.

Venez vous détendre, échanger et partager, boire un verre, grignoter un tapas ou un dessert, jouer de la musique.

Tout ça dans les canapés confortables du Circus.

Le must du dimanche soir ! .

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Circus Guinguette La Jam Jazz

Circus presents La Guinguette, a relaxed, cosy evening of acoustic jazz sessions, hosted by professional musicians Mathieu Guinot, Django Ward and Seb Mathurin.

L’événement Circus Guinguette La Jam Jazz Capbreton a été mis à jour le 2026-04-09 par OTI LAS