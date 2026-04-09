Circus Guinguette La Jam Jazz Le Circus Capbreton
Circus Guinguette La Jam Jazz Le Circus Capbreton dimanche 24 mai 2026.
Capbreton
Circus Guinguette La Jam Jazz
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24 00:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le Circus présente la guinguette, une soirée à l’ambiance détendue et cosy, avec des sessions de bœuf jazz en acoustique, animée par des musiciens professionnels Mathieu Guinot, Django Ward et Seb Mathurin.
Entrée libre pour les adhérents
Adhésion annuelle à l’association obligatoire à partir de 13 ans 5€
Le Circus présente la guinguette, une soirée à l’ambiance détendue et cosy, avec des sessions de bœuf jazz en acoustique, animée par des musiciens professionnels Mathieu Guinot, Django Ward et Seb Mathurin.
Venez vous détendre, échanger et partager, boire un verre, grignoter un tapas ou un dessert, jouer de la musique.
Tout ça dans les canapés confortables du Circus.
Le must du dimanche soir ! .
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Circus Guinguette La Jam Jazz
Circus presents La Guinguette, a relaxed, cosy evening of acoustic jazz sessions, hosted by professional musicians Mathieu Guinot, Django Ward and Seb Mathurin.
L’événement Circus Guinguette La Jam Jazz Capbreton a été mis à jour le 2026-04-09 par OTI LAS
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