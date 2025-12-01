Circus Impro Spectacle d’improvisation par la compagnie Solycate Le Circus Capbreton

Le Circus 9 rue du Hapchot Capbreton Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Ouverture des portes 19h30
Début du spectacle 20h30
8€ place adulte / 5€ de 12ans / Gratuit de 6 ans

Réservation conseillée.   .

Le Circus 9 rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine  

