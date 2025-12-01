Circus Impro Spectacle d’improvisation par la compagnie Solycate Le Circus Capbreton
Circus Impro Spectacle d’improvisation par la compagnie Solycate Le Circus Capbreton samedi 13 décembre 2025.
Circus Impro Spectacle d’improvisation par la compagnie Solycate
Le Circus 9 rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
2025-12-13
Ouverture des portes 19h30
Début du spectacle 20h30
8€ place adulte / 5€ de 12ans / Gratuit de 6 ans
Réservation conseillée. .
Le Circus 9 rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
