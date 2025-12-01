Circus Incognitus Jamie Adkins Théâtre L’Hermine Saint-Malo

Circus Incognitus Jamie Adkins

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-16 20:00:00

fin : 2025-12-16

2025-12-16

James Adkins est un artiste reconnu à travers le monde, réputé pour être l’un des meilleurs clowns, jongleurs et acrobates de sa génération. Un burlesque qui plaît vraiment à tous.

Circus Incognitus illustre à merveille ce genre artistique si touchant qu’on appelle le burlesque et qui raconte toujours l’histoire d’un petit homme, un petit humain éternel, aux prises avec les difficultés de la vie quotidienne.

De et avec Jamie Adkins .

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

