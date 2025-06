Circus incognitus Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 15 mars 2026 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 15:00 – 16:05

Gratuit : non De 14 € à 29 € Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Un petit bijou de fraîcheur burlesque ! Avec son costard trop grand, ses onomatopées et ses mimiques à la Buster Keaton, Jamie Adkins est un clown et poète virtuose qui, à l’instar des plus grands, a le don de faire rire avec des insignifiances.Circus incognitus est l’histoire d’un homme au charme lunaire terrorisé à l’idée de prendre la parole en public. À la place des mots qu’il essaie de prononcer, ce sont de petites balles blanches qui lui sortent de la bouche. Puis, c’est le corps qui parle avec précision, des déhanchés et des grands écarts accomplis au millimètre près. Confronté à des situations improbables, il apparaît toujours sincèrement étonné des désastres auxquels il parvient à faire face. Jouant avec des balles indomptables, se battant avec un grand sac espiègle, luttant avec une chaise récalcitrante, cherchant un équilibre précaire sur un fil souple… chaque petite victoire fascine et fait hurler de rire enfants et adultes.Réputé comme l’un des meilleurs de sa génération, et après avoir aiguisé ses multiples talents au Cirque du Soleil ou au Cirque Éloize, Jamie Adkins promène aujourd’hui son personnage drôle, sensible et joyeux sur les scènes du monde entier.Dès 5 ans

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/circus-incognitus