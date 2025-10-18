Circus Live Avee Mana + Tyrosse Le Circus Capbreton
Circus Live Avee Mana + Tyrosse Le Circus Capbreton samedi 18 octobre 2025.
Circus Live Avee Mana + Tyrosse
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
6€ en prévente / 8€ sur place
+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€
– ✦ Avee Mana ✦ –
(Rock psyché / Shoegaze / Noise pop Marseille)
– ✦ Tyrosse ✦ –
(Dark Rock Landes)
6€ en prévente / 8€ sur place
+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€
– ✦ Avee Mana ✦ –
(Rock psyché / Shoegaze / Noise pop Marseille)
– ✦ Tyrosse ✦ –
(Dark Rock Landes) .
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Circus Live Avee Mana + Tyrosse
6? in presale / 8? on site
+ Compulsory annual membership 5?
– ? Avee Mana ? –
(Psychedelic rock / Shoegaze / Noise pop Marseille)
– ? Tyrosse ? –
(Dark Rock Landes)
German : Circus Live Avee Mana + Tyrosse
6? im Vorverkauf / 8? vor Ort
+ Jährliche Mitgliedschaft im Verein 5?
– ? Avee Mana ? –
(Psychedelic Rock / Shoegaze / Noise Pop Marseille)
– ? Tyrosse ? –
(Dark Rock Landes)
Italiano :
6? in anticipo / 8? in loco
+ Iscrizione annuale obbligatoria all’associazione 5?
– ? Avee Mana ? –
(Rock psichedelico / Shoegaze / Noise pop Marsiglia)
– ? Tyrosse ? –
(Rock scuro Landes)
Espanol : Circus Live Avee Mana + Tyrosse
6? por adelantado / 8? in situ
+ Afiliación anual obligatoria a la asociación 5?
– ? Avee Mana ? –
(Rock psicodélico / Shoegaze / Noise pop Marsella)
– ? Tyrosse ? –
(Rock oscuro Landas)
L’événement Circus Live Avee Mana + Tyrosse Capbreton a été mis à jour le 2025-08-30 par OTI LAS