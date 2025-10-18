Circus Live Avee Mana + Tyrosse Le Circus Capbreton

Circus Live Avee Mana + Tyrosse

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes

6€ en prévente / 8€ sur place

+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€

– ✦ Avee Mana ✦ –

(Rock psyché / Shoegaze / Noise pop Marseille)

– ✦ Tyrosse ✦ –

(Dark Rock Landes)

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Circus Live Avee Mana + Tyrosse

6? in presale / 8? on site

+ Compulsory annual membership 5?

– ? Avee Mana ? –

(Psychedelic rock / Shoegaze / Noise pop Marseille)

– ? Tyrosse ? –

(Dark Rock Landes)

German : Circus Live Avee Mana + Tyrosse

6? im Vorverkauf / 8? vor Ort

+ Jährliche Mitgliedschaft im Verein 5?

– ? Avee Mana ? –

(Psychedelic Rock / Shoegaze / Noise Pop Marseille)

– ? Tyrosse ? –

(Dark Rock Landes)

Italiano :

6? in anticipo / 8? in loco

+ Iscrizione annuale obbligatoria all’associazione 5?

– ? Avee Mana ? –

(Rock psichedelico / Shoegaze / Noise pop Marsiglia)

– ? Tyrosse ? –

(Rock scuro Landes)

Espanol : Circus Live Avee Mana + Tyrosse

6? por adelantado / 8? in situ

+ Afiliación anual obligatoria a la asociación 5?

– ? Avee Mana ? –

(Rock psicodélico / Shoegaze / Noise pop Marsella)

– ? Tyrosse ? –

(Rock oscuro Landas)

