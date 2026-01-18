Circus Live Barbara Calypso + Eyaa Le Circus Capbreton

Circus Live Barbara Calypso + Eyaa

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Bárbara Cristina Bernardeschi, alias Calypso, arrive au Circus, et c’est un petit événement pour nous. Peintre, illustratrice, danseuse, multi-instrumentiste, chanteuse… –

✦ Eyaa ✦ –

Highlife fusion Afrotronic music Landes

Instagram @eyaaverse

EYAA, c’est un trio franco-ghanéen qui traverse les musiques comme on traverse un rêve afro-descendant, occidental, électrique, cosmique. Un projet né d’un geste simple et ancestral le cri “EYAA”, lancé dans certaines traditions spirituelles africaines pour pousser le pasteur à entrer en transe. Ici, c’est Kyekyeku, voix habitée, guitare incantatoire, qui répond à cet appel. .

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

