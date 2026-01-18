Circus Live Barbara Calypso + Eyaa Le Circus Capbreton
Circus Live Barbara Calypso + Eyaa Le Circus Capbreton vendredi 20 février 2026.
Circus Live Barbara Calypso + Eyaa
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Barbara Calypso ✦ –
Soul Bossa Nova Reggae Canaries
Facebook https://www.facebook.com/BarbaraCristinaBernardeschi
Instagram https://www.instagram.com/barbaracalypsomusic/
Bárbara Cristina Bernardeschi, alias Calypso, arrive au Circus, et c’est un petit événement pour nous. Peintre, illustr
Barbara Calypso ✦ –
Soul Bossa Nova Reggae Canaries
Facebook https://www.facebook.com/BarbaraCristinaBernardeschi
Instagram https://www.instagram.com/barbaracalypsomusic/
Bárbara Cristina Bernardeschi, alias Calypso, arrive au Circus, et c’est un petit événement pour nous. Peintre, illustratrice, danseuse, multi-instrumentiste, chanteuse… –
✦ Eyaa ✦ –
Highlife fusion Afrotronic music Landes
Instagram @eyaaverse
EYAA, c’est un trio franco-ghanéen qui traverse les musiques comme on traverse un rêve afro-descendant, occidental, électrique, cosmique. Un projet né d’un geste simple et ancestral le cri “EYAA”, lancé dans certaines traditions spirituelles africaines pour pousser le pasteur à entrer en transe. Ici, c’est Kyekyeku, voix habitée, guitare incantatoire, qui répond à cet appel. .
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circus Live Barbara Calypso + Eyaa
Barbara Calypso? –
Soul Bossa Nova Reggae Canary Islands
Facebook: https://www.facebook.com/BarbaraCristinaBernardeschi
Instagram: https://www.instagram.com/barbaracalypsomusic/
Bárbara Cristina Bernardeschi, aka Calypso, arrives at the Circus, and it’s a small event for us. Painter, illustrator
L’événement Circus Live Barbara Calypso + Eyaa Capbreton a été mis à jour le 2026-01-17 par OTI LAS