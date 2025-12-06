Circus Live Brahbrah FLASH + VEGAN PIRANHA + KILL KILL DIANA + PHOSPHORE Le Circus Capbreton
CIRCUS LIVE AVEC BRAHBRAH
SAM. 6 DEC
FLASH + VEGAN PIRANHA
+ KILL KILL DIANA + PHOSPHORE
Ouverture des portes 20h
Début 21h30
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Circus Live Brahbrah FLASH + VEGAN PIRANHA + KILL KILL DIANA + PHOSPHORE
CIRCUS LIVE WITH BRAHBRAH
SATURDAY dEC. 6
FLASH + VEGAN PIRANHA
+ KILL KILL DIANA + PHOSPHORE
Doors open: 8pm
Starts: 9:30pm
German : Circus Live Brahbrah FLASH + VEGAN PIRANHA + KILL KILL DIANA + PHOSPHORE
CIRCUS LIVE MIT BRAHBRAH
SAM. 6 DEZ
FLASH + VEGAN PIRANHA
+ KILL KILL DIANA + PHOSPHORE
Öffnung der Türen: 20 Uhr
Beginn: 21.30 Uhr
Italiano :
CIRCO DAL VIVO CON BRAHBRAH
SAB. 6 DIC
FLASH + PIRANHA VEGANO
+ KILL KILL DIANA + PHOSPHORE
Apertura porte: ore 20.00
Inizio: ore 21.30
Espanol : Circus Live Brahbrah FLASH + VEGAN PIRANHA + KILL KILL DIANA + PHOSPHORE
CIRCO EN DIRECTO CON BRAHBRAH
SÁB. 6 DIC
FLASH + PIRAÑA VEGANA
+ KILL KILL DIANA + PHOSPHORE
Apertura de puertas: 20.00 h
Comienzo: 21.30
