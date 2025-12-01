Circus Live de Noël Salade de bruit + Supernanas (Blind Tests + Concerts) Le Circus Capbreton
Circus Live de Noël Salade de bruit + Supernanas (Blind Tests + Concerts) Le Circus Capbreton samedi 20 décembre 2025.
Circus Live de Noël Salade de bruit + Supernanas (Blind Tests + Concerts)
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – – 10 EUR
10€ en prévente / 12€ sur place
+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€
Rendez-vous dans la Zone des deux Sapins de Noël ! Blind Tests façon Harry Covers, vin chaud, sucre d’orges et petits cadeaux pour l’occasion.
– ✦ Salade de bruit ✦ –
(Funk Vitaminé Soorts-Hossegor)
– ✦ Supernana
– ✦ Supernanas ✦ –
(90/2000’s Covers Bordeaux) .
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Circus Live de Noël Salade de bruit + Supernanas (Blind Tests + Concerts)
10? in presale / 12? on site
+ Compulsory annual membership 5?
See you in the Two Christmas Trees Zone! Harry Covers-style blind tests, mulled wine, candy canes and goodies.
– ? Noise salad ? –
(Funk Vitaminé Soorts-Hossegor)
– ? Supernana
German : Circus Live de Noël Salade de bruit + Supernanas (Blind Tests + Concerts)
10? im Vorverkauf / 12? vor Ort
+ Jährliche Mitgliedschaft im Verein 5?
Treffpunkt in der Zone der zwei Weihnachtsbäume! Blind Tests im Stil von Harry Covers, Glühwein, Gerstenzucker und kleine Geschenke für den Anlass.
– ? Lärmsalat ? –
(Funk Vitaminé Soorts-Hossegor)
– ? Supernana
Italiano :
10? in anticipo / 12? sul posto
+ Iscrizione annuale obbligatoria all’associazione 5?
Ci vediamo nella zona dei due alberi di Natale! Test al buio in stile Harry Covers, vin brulé, bastoncini di zucchero e piccoli regali per l’occasione.
– ? Insalata di rumori? –
(Funk Vitaminé Soorts-Hossegor)
– ? Supernana
Espanol : Circus Live de Noël Salade de bruit + Supernanas (Blind Tests + Concerts)
10? por adelantado / 12? in situ
+ Afiliación anual obligatoria a la asociación 5?
¡Nos vemos en la Zona de los Dos Árboles de Navidad! Pruebas a ciegas al estilo Harry Covers, vino caliente, bastones de caramelo y pequeños regalos para la ocasión.
– ? Ensalada de ruido ? –
(Funk Vitaminé Soorts-Hossegor)
– ? Supernana
