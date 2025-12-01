Circus Live de Noël Salade de bruit + Supernanas (Blind Tests + Concerts) Le Circus Capbreton

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes

10€ en prévente / 12€ sur place

+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€

Rendez-vous dans la Zone des deux Sapins de Noël ! Blind Tests façon Harry Covers, vin chaud, sucre d’orges et petits cadeaux pour l’occasion.

– ✦ Salade de bruit ✦ –

(Funk Vitaminé Soorts-Hossegor)

– ✦ Supernana

– ✦ Supernanas ✦ –

(90/2000’s Covers Bordeaux) .

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Circus Live de Noël Salade de bruit + Supernanas (Blind Tests + Concerts)

10? in presale / 12? on site

+ Compulsory annual membership 5?

See you in the Two Christmas Trees Zone! Harry Covers-style blind tests, mulled wine, candy canes and goodies.

– ? Noise salad ? –

(Funk Vitaminé Soorts-Hossegor)

– ? Supernana

German : Circus Live de Noël Salade de bruit + Supernanas (Blind Tests + Concerts)

10? im Vorverkauf / 12? vor Ort

+ Jährliche Mitgliedschaft im Verein 5?

Treffpunkt in der Zone der zwei Weihnachtsbäume! Blind Tests im Stil von Harry Covers, Glühwein, Gerstenzucker und kleine Geschenke für den Anlass.

– ? Lärmsalat ? –

(Funk Vitaminé Soorts-Hossegor)

– ? Supernana

Italiano :

10? in anticipo / 12? sul posto

+ Iscrizione annuale obbligatoria all’associazione 5?

Ci vediamo nella zona dei due alberi di Natale! Test al buio in stile Harry Covers, vin brulé, bastoncini di zucchero e piccoli regali per l’occasione.

– ? Insalata di rumori? –

(Funk Vitaminé Soorts-Hossegor)

– ? Supernana

Espanol : Circus Live de Noël Salade de bruit + Supernanas (Blind Tests + Concerts)

10? por adelantado / 12? in situ

+ Afiliación anual obligatoria a la asociación 5?

¡Nos vemos en la Zona de los Dos Árboles de Navidad! Pruebas a ciegas al estilo Harry Covers, vino caliente, bastones de caramelo y pequeños regalos para la ocasión.

– ? Ensalada de ruido ? –

(Funk Vitaminé Soorts-Hossegor)

– ? Supernana

