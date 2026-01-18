Circus Live Kill your boyfriend Le Circus Capbreton

Circus Live Kill your boyfriend

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

6€ en prévente 8€ sur place

+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€

– ✦ Swallow the Rat ✦ (Indie Post punk Nouvelle-Zélande)

– ✦ Le Mutant ✦ (Surf punk Tacos Bayonne)

Kill Your Boyfriend ✦ –

Post punk Shoegaze Italie

Kill Your Boyfriend débarquent au Circus duo italien venu des brumes de Venise, forgé dans le post-punk sombre, la dark wave et la psyché industrielle, avec cette intensité glacée qui les a portés sur les scènes d’Europe, du Royaume-Uni jusqu’à la Russie.

– ✦ Nuit Noire ✦ –

On a découvert Nuit Noire cet été, chez Dodue, dans un format simplifié, gorgé d’une intimité élégante. Et pourtant, même avec un set réduit, sa voix nous a attrapés d’un coup, avec cette étrangeté lumineuse, ce mélange d’enfance sauvage et de nuit profonde qui ne ressemble à rien d’autre .

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circus Live Kill your boyfriend

6? in advance 8? on site

+ Compulsory annual membership 5?

– ? Swallow the Rat ? (Indie Post punk New Zealand)

– ? Le Mutant ? (Surf punk Tacos Bayonne)

L’événement Circus Live Kill your boyfriend Capbreton a été mis à jour le 2026-01-14 par OTI LAS