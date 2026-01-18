Circus Live Kill your boyfriend Le Circus Capbreton
Circus Live Kill your boyfriend Le Circus Capbreton vendredi 23 janvier 2026.
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
6€ en prévente 8€ sur place
+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€
– ✦ Swallow the Rat ✦ (Indie Post punk Nouvelle-Zélande)
– ✦ Le Mutant ✦ (Surf punk Tacos Bayonne)
Kill Your Boyfriend ✦ –
Post punk Shoegaze Italie
Kill Your Boyfriend débarquent au Circus duo italien venu des brumes de Venise, forgé dans le post-punk sombre, la dark wave et la psyché industrielle, avec cette intensité glacée qui les a portés sur les scènes d’Europe, du Royaume-Uni jusqu’à la Russie.
– ✦ Nuit Noire ✦ –
On a découvert Nuit Noire cet été, chez Dodue, dans un format simplifié, gorgé d’une intimité élégante. Et pourtant, même avec un set réduit, sa voix nous a attrapés d’un coup, avec cette étrangeté lumineuse, ce mélange d’enfance sauvage et de nuit profonde qui ne ressemble à rien d’autre .
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Circus Live Kill your boyfriend
6? in advance 8? on site
+ Compulsory annual membership 5?
– ? Swallow the Rat ? (Indie Post punk New Zealand)
– ? Le Mutant ? (Surf punk Tacos Bayonne)
