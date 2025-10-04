Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas Le Circus Capbreton
Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas Le Circus Capbreton samedi 4 octobre 2025.
Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-04
2025-10-04
10€ en prévente / 12€ sur place
+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€
– ✦ KLT & Alice Chahbazian ✦ (Soul Paris / Landes)
– ✦ Namas ✦ (Modern Jazz Rennes)
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas
10? in presale / 12? on site
+ Compulsory annual membership 5?
– ? KLT & Alice Chahbazian ? (Soul Paris / Landes)
– ? Namas ? (Modern Jazz Rennes)
German : Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas
10? im Vorverkauf / 12? vor Ort
+ Jährliche Mitgliedschaft im Verein 5?
– ? KLT & Alice Chahbazian ? (Soul Paris / Landes)
– ? Namas ? (Modern Jazz Rennes)
Italiano :
10? in anticipo / 12? in loco
+ Iscrizione annuale obbligatoria all’associazione 5?
– ? KLT & Alice Chahbazian ? (Anima Parigi / Lande)
– ? Namas ? (Jazz moderno Rennes)
Espanol : Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas
10? por adelantado / 12? in situ
+ Afiliación anual obligatoria a la asociación 5?
– ? KLT & Alice Chahbazian ? (Soul París / Landas)
– ? Namas ? (Jazz moderno Rennes)
L’événement Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas Capbreton a été mis à jour le 2025-08-30 par OTI LAS