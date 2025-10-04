Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas Le Circus Capbreton

Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas Le Circus Capbreton samedi 4 octobre 2025.

Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes

10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-10-04
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

10€ en prévente / 12€ sur place

+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€

– ✦ KLT & Alice Chahbazian ✦ (Soul Paris / Landes)
– ✦ Namas ✦ (Modern Jazz Rennes)
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine  

English : Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas

10? in presale / 12? on site

+ Compulsory annual membership 5?

– ? KLT & Alice Chahbazian ? (Soul Paris / Landes)
– ? Namas ? (Modern Jazz Rennes)

German : Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas

10? im Vorverkauf / 12? vor Ort

+ Jährliche Mitgliedschaft im Verein 5?

– ? KLT & Alice Chahbazian ? (Soul Paris / Landes)
– ? Namas ? (Modern Jazz Rennes)

Italiano :

10? in anticipo / 12? in loco

+ Iscrizione annuale obbligatoria all’associazione 5?

– ? KLT & Alice Chahbazian ? (Anima Parigi / Lande)
– ? Namas ? (Jazz moderno Rennes)

Espanol : Circus Live KLT & Alice Chahbazian + Namas

10? por adelantado / 12? in situ

+ Afiliación anual obligatoria a la asociación 5?

– ? KLT & Alice Chahbazian ? (Soul París / Landas)
– ? Namas ? (Jazz moderno Rennes)

