Circus live x Goûter concert Barimore Le Circus Capbreton

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Landes
DIMANCHE 26 OCTOBRE 2025
OUVERTURE DES PORTES // 16H
DÉBUT DU CONCERT // 17H30
Prix libre (sur place uniquement)
+ Adhésion annuelle à l’association obligatoire 5€
✦ BARIMORE ✦ HxC / Emo / Shoegaze -Bordeaux
Bar sur place
Goûter proposé par Kahwa Café
CB à l’entrée et au bar à partir de 5€
English : Circus live x Goûter concert Barimore
SUNDAY, OCTOBER 26, 2025
DOORS OPEN // 4PM
CONCERT BEGINS // 5:30PM
Free admission (on site only)
+ Compulsory annual membership: 5?
? BARIMORE ? HxC / Emo / Shoegaze -Bordeaux
On-site bar
Snacks provided by Kahwa Café
Credit card at entrance and bar from 5?
German : Circus live x Goûter concert Barimore
SONNTAG, 26. OKTOBER 2025
ÖFFNUNG DER TÜREN // 16 UHR
BEGINN DES KONZERTS // 17.30 UHR
Freier Preis (nur vor Ort)
+ Jährliche Mitgliedschaft im Verein erforderlich: 5?
? BARIMORE ? HxC / Emo / Shoegaze -Bordeaux
Bar vor Ort
Snacks von Kahwa Café
CB am Eingang und an der Bar ab 5?
Italiano :
DOMENICA 26 OTTOBRE 2025
APERTURA PORTE // ORE 16.00
INIZIO CONCERTO // 17.30
Ingresso libero (solo in loco)
+ Iscrizione annuale obbligatoria all’associazione: 5?
? BARIMORE ? HxC / Emo / Shoegaze -Bordeaux
Bar in loco
Snack forniti da Kahwa Café
Carta di credito all’ingresso e al bar dalle 5?
Espanol : Circus live x Goûter concert Barimore
DOMINGO 26 DE OCTUBRE DE 2025
APERTURA DE PUERTAS // 16H
INICIO DEL CONCIERTO // 17.30 H
Entrada gratuita (sólo in situ)
+ Abono anual obligatorio a la asociación: 5?
? BARIMORE ? HxC / Emo / Shoegaze -Burdeos
Bar in situ
Snacks proporcionados por Kahwa Café
Tarjeta de crédito en la entrada y en el bar a partir de las 5?
L’événement Circus live x Goûter concert Barimore Capbreton a été mis à jour le 2025-08-30 par OTI LAS