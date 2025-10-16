Circus Remake Le Troisième Cirque Amiens

Circus Remake Le Troisième Cirque Amiens jeudi 16 octobre 2025.

Circus Remake Le Troisième Cirque

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16 2025-10-17

Circus Remake est le remake d’un remix Circus Remix, spectacle solo porté par l’artiste de cirque et circographe* Maroussia Diaz Verbèke.

Dans Circus Remix, la circassienne jonglait, exécutait le saut de la mort, marchait au plafond, tout cela accompagnée par des mots tous droits sortis de la radio. Cette fois, elle réécrit ce manifeste pour le transmettre à deux brillantes artistes de cirque qui se plient en quatre pour ne faire qu’une !

À elles seules, elles font tout équilibre, voltige, marche au plafond, tigre, lumière, grand saut, tour de micro, clown importé, courses à pied et autres exercices initiatiques de notre existence kaléidoscopique. Elles sont aussi DJ de mots de radio, samplant une bande sonore de plus d’un millier d’extraits collectés, longtemps cherchés, patiemment espérés, et enfin trouvés.

Avec une liberté ludique et vibrante, les deux interprètes s’emparent de cet univers, inventif, saisissant et festif.

*de circographie (néologisme créé par Maroussia Diaz Verbèke) écriture ou mise en scène spécifique d’un spectacle de cirque (signifie aussi Soyons fous en lituanien mais c’est un hasard).

Ce n’est pas tout !

▶️ Gym Tonic avec Theresa Kuhn

vendredi 17 octobre à 17h30

▶️ Atelier Circus Remake avec Theresa Kuhn

samedi 18 octobre à 14h

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Circus Remake is the remake of a remix: Circus Remix, a solo show by circus artist and circographer* Maroussia Diaz Verbe?ke.

In Circus Remix, the circus artist juggled, performed death jumps and walked on the ceiling, all accompanied by words straight from the radio. This time, she rewrites this manifesto and passes it on to two brilliant circus artists who bend over backwards to become one!

Between them, they do it all: balancing, acrobatics, ceiling walking, tiger, lighting, leaping, microphone tricks, imported clowns, foot races and other initiatory exercises of our kaleidoscopic existence. They are also DJs of radio words, sampling a soundtrack of over a thousand extracts collected, long sought after, patiently spared and finally found.

With a playful, vibrant freedom, the two performers take hold of this inventive, striking and festive universe.

*de circographie: (a neologism coined by Maroussia Diaz Verbe?ke) a specific writing or staging of a circus show (also meaning « Let’s go crazy » in Lithuanian, but that’s a coincidence).

And that?s not all!

?? Gym Tonic with Theresa Kuhn

friday, october 17 at 5:30 pm

?? Circus Remake workshop with Theresa Kuhn

saturday, October 18 at 2pm

German :

Circus Remake ist das Remake eines Remixes: Circus Remix, eine Soloshow der Zirkusartistin und Zirkografin* Maroussia Diaz Verbe?ke.

In Circus Remix jonglierte die Zirkusartistin, führte den Todessprung aus und lief an der Decke, begleitet von Worten aus dem Radio. Diesmal schreibt sie dieses Manifest, um es an zwei brillante Zirkuskünstlerinnen weiterzugeben, die sich verbiegen, um eins zu werden!

Sie machen alles allein: Balancieren, Voltigieren, Deckenlauf, Tiger, Licht, großer Sprung, Mikrofonturm, Clown, Laufen und andere Initiationsübungen unserer kaleidoskopischen Existenz. Sie sind auch DJs von Radiowörtern, die ein Tonband mit über tausend gesammelten, lang gesuchten, geduldigen und schließlich gefundenen Ausschnitten samplen.

Mit einer spielerischen und vibrierenden Freiheit machen sich die beiden Interpretinnen dieses Universum zu eigen, das erfinderisch, ergreifend und festlich ist.

*circographie: (ein von Maroussia Diaz Verbe?ke geschaffener Neologismus) eine spezielle Schrift oder Inszenierung einer Zirkusvorstellung (bedeutet auf Litauisch auch « Soyons fous », aber das ist Zufall).

Das ist noch nicht alles!?

?? Gym Tonic mit Theresa Kuhn

freitag, 17. Oktober um 17:30 Uhr

?? Workshop Circus Remake mit Theresa Kuhn

samstag, 18. Oktober um? 14 Uhr

Italiano :

Circus Remake è il remake di un remix: Circus Remix, una mostra personale dell’artista circense e circografa* Maroussia Diaz Verbe?ke.

In Circus Remix, l’artista circense si destreggiava, eseguiva salti mortali e camminava sul soffitto, il tutto accompagnato da parole prese direttamente dalla radio. Questa volta riscrive questo manifesto e lo passa a due brillanti artisti del circo che si fanno in quattro per diventare un tutt’uno!

Tra loro, fanno tutto: equilibrismo, acrobazie, camminate sul soffitto, tigri, luci, salti, trucchi al microfono, importe clown, corse con i piedi e altri esercizi iniziatici della nostra esistenza caleidoscopica. Sono anche DJ di parole radiofoniche, campionando una colonna sonora di oltre mille estratti raccolti, a lungo cercati, pazientemente risparmiati e infine trovati.

Con una libertà giocosa e vibrante, i due interpreti si impadroniscono di questo universo inventivo, suggestivo e festoso.

*de circographie: (neologismo coniato da Maroussia Diaz Verbe?ke) la scrittura o la messa in scena specifica di uno spettacolo circense (che in lituano vuol dire anche « Impazziamo », ma è una coincidenza).

E non è tutto!

?? Palestra tonica con Theresa Kuhn

venerdì 17 ottobre alle 17.30

?? Laboratorio Circus Remake con Theresa Kuhn

sabato 18 ottobre alle 14.00

Espanol :

Circus Remake es el remake de un remix: Circus Remix, un espectáculo en solitario de la artista circense y circógrafa* Maroussia Diaz Verbe?ke.

En Circus Remix, la artista de circo hacía malabares, saltos mortales y caminaba por el techo, todo ello acompañado de palabras sacadas directamente de la radio. Esta vez, reescribe este manifiesto y se lo transmite a dos brillantes artistas de circo que se doblegan para convertirse en uno solo

Entre los dos lo hacen todo: equilibrios, acrobacias, paseos por el techo, tigres, luces, saltos, trucos con el micrófono, payasos de importe, carreras a pie y otros ejercicios iniciáticos de nuestra existencia caleidoscópica. También son DJs de palabras radiofónicas, sampleando una banda sonora de más de mil extractos recopilados, largamente buscados, pacientemente escatimados y finalmente encontrados.

Con una libertad lúdica y vibrante, los dos intérpretes se apoderan de este universo inventivo, llamativo y festivo.

*de circographie: (neologismo acuñado por Maroussia Diaz Verbe?ke) la escritura o puesta en escena específica de un espectáculo circense (que también significa « Volvámonos locos » en lituano, pero eso es una coincidencia).

Y eso no es todo

?? Gym Tonic con Theresa Kuhn

viernes 17 de octubre a las 17.30

?? Taller « Circus Remake » con Theresa Kuhn

sábado 18 de octubre a las 14.00 horas

