Circus Remake Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine Vitry-sur-Seine

Circus Remake Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine Vitry-sur-Seine samedi 22 novembre 2025.

Circus Remake Samedi 22 novembre, 20h00 Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T20:00:00 – 2025-11-22T21:30:00

Fin : 2025-11-22T20:00:00 – 2025-11-22T21:30:00

CIRCUS REMAKE est le remake d’un remix : CIRCUS REMIX, spectacle solo manifeste porté par l’artiste de cirque et circographe* Maroussia Diaz Verbèke, réécrit et transmis cette fois à deux brillantes artistes de cirque qui se plient en quatre pour ne faire qu’une, et à elles seules elles font tout: équilibre, voltige, marche au plafond, tigre, lumière, grand saut, tour de micro, clown importé et courses à pieds et autres exercices initiatiques de notre existence kaléidoscopique, et aussi elles sont dj de mots de radio, samplant une bande sonore de plus d’un millier d’archives collectées, longtemps cherchées, frénétiquement espérées, et enfin trouvées. Avec une liberté ludique et vibrante, les deux interprètes s’emparent de ce Troisième cirque, inventif, saisissant et festif !

Circographie* :

Maroussia Diaz Verbèke

Assistante à la circographie* : Élodie Royer

Artistes de cirque :

Niń Khelifa, Theresa Kuhn

Régie générale et sonore : Thomas Roussel

Conception technologique et création lumière : Bruno Trachsler

Recherche scénographie : Matali Crasset

Technique costumes et accessoires :

Emma Assaud

Graphisme : Lisa Sturacci

Stagiaires design et graphisme : MK- Enchoix Studio

Administrateur de production : Brice Di Gennaro

Circus Remix circographié et interprété par Maroussia Diaz Verbèke a pu être créé grâce à Marc Délhiat ainsi que toute son équipe de création : Célia Méguellatti, Elodie Royer, Jérémy Anne, Gregory Cosenza, Antoine Villeret, Gwladys Duthil, Erwan Soyer, Arnaud Thomas, Arnaud Sauvage, William Thomas, Anna Von Gruniguen, Emmanuelle Lyon, Claire Dosso, Charlotte Winter, Zoé Debary et Anna Tauber.

Production

Le Troisième Cirque conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication / Drac Île-de-France et par la Région Ile de France.

Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine 1, place Jean-Vilar – 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@letroisiemecirque.com »}]

Le Troisième Cirque – Maroussia Diaz Verbèke cirque corde volante

Studio Cuicui – Aude Boissaye