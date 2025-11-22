CIRCUS REMAKE – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine

CIRCUS REMAKE Début : 2025-11-22 à 18:00. Tarif : – euros.

C’est un plaisir d’accueillir une nouvelle fois le cirque inventif, saisissant et festif de Maroussia Diaz Verbèke. Avec ses numéros extra et presque ordinaires, Circus Remake nous emporte dans une grande traversée pêle-mêle de la vie.

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94