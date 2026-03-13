Circus Ronaldo Da Capo Domaine et Château de Lacroix Laval Marcy-l’Étoile
Circus Ronaldo Da Capo Domaine et Château de Lacroix Laval Marcy-l’Étoile samedi 4 juillet 2026.
Circus Ronaldo Da Capo
Domaine et Château de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval Marcy-l’Étoile Rhône
Tarif : 16 – 16 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-04
Avec Da Capo, le Circus Ronaldo dévoile son histoire à la fois exceptionnelle et universelle, chronique d’une famille circassienne tombée amoureuse du théâtre.
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Domaine et Château de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval Marcy-l’Étoile 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English :
With *Da Capo*, Circus Ronaldo unveils its story both extraordinary and universal a chronicle of a circus family that fell in love with the theatre.
L’événement Circus Ronaldo Da Capo Marcy-l’Étoile a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme