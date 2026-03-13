Circus Ronaldo Da Capo Domaine et Château de Lacroix Laval Marcy-l’Étoile

Circus Ronaldo Da Capo

Domaine et Château de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval Marcy-l’Étoile Rhône

Tarif : 16 – 16 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-04

Avec Da Capo, le Circus Ronaldo dévoile son histoire à la fois exceptionnelle et universelle, chronique d’une famille circassienne tombée amoureuse du théâtre.

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Domaine et Château de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval Marcy-l’Étoile 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

With *Da Capo*, Circus Ronaldo unveils its story both extraordinary and universal a chronicle of a circus family that fell in love with the theatre.

L’événement Circus Ronaldo Da Capo Marcy-l’Étoile a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme