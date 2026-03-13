Circus Ronaldo Sono io? Domaine et Château de Lacroix Laval Marcy-l’Étoile

Circus Ronaldo Sono io?

Domaine et Château de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval Marcy-l’Étoile Rhône

Tarif : 16 – 16 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-15

Au fil d’un spectacle drôle et émouvant, les Ronaldo père et fils rivalisent d’audace pour jeter des ponts entre passé et présent. Duel ou duo ?

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Domaine et Château de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval Marcy-l’Étoile 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

Throughout a show that is both funny and moving, Ronaldo father and son compete in daring to bridge the gap between past and present. Duel or duo?

L’événement Circus Ronaldo Sono io? Marcy-l’Étoile a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme