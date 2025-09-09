Circus Variations Le Troisième Cirque et l’Orchestre de Picardie Amiens

Circus Variations Le Troisième Cirque et l’Orchestre de Picardie Amiens vendredi 23 janvier 2026.

Circus Variations Le Troisième Cirque et l’Orchestre de Picardie

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-23

Demandez le programme ! Le Cirque Jules Verne invite le Troisième Cirque à composer et circographier un spectacle, sublimé par l’Orchestre de Picardie, et qui saura ravir amateurs de cirque et de musique !

Plus de trente musiciens feront résonner un programme de numéros multiples et enchanteurs. L’orchestre de Picardie se glissera dans les pas d’un orchestre de cirque pour mieux le sublimer et le réinventer. Avec une sélection de morceaux orchestrés par le chef Dylan Corlay voltigeur à ses secondes perdues -, nous suivrons l’éclectisme des programmes hauts en couleurs propres au cirque.

Au centre de la piste, retrouvez des artistes de cirque parmi les meilleurs de la jeune génération voltigeuse, fildefériste, jongleur, clown, mât pendulaire, roue Cyr et équilibriste. Et autour d’eux, les musiciens, la foule d’instruments et la musique comme prolongement des sensations de cet art du cirque que Théophile Gautier appelait opéra pour l’œil .

Pour nous guider dans cet éloge du cirque par la musique, une Madame Loyale, invitée d’honneur du Troisième Cirque, celle qui présente comme personne, journaliste, femme de lettres et de radio, Laure Adler en habit de lumière.

Placez-vous, le spectacle commence et avec lui le triomphe éphémère de la recherche de la grâce en si bémol ou en cascade.

Une création du Troisième Cirque pour le Cirque Jules Verne

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Ask for the program! Cirque Jules Verne invites the Troisie?me Cirque to compose and perform a show, sublimated by the Orchestre de Picardie, that will delight circus and music lovers alike!

More than thirty musicians will perform an enchanting program of multiple nume?ros. The Orchestre de Picardie will follow in the footsteps of a circus orchestra, the better to sublimate and reinvent it. With a selection of pieces orchestrated by conductor Dylan Corlay an aerialist in his spare time we follow the eclecticism of colorful circus programs.

In the middle of the ring, you’ll find some of the best circus artists of the young generation: acrobat, tightrope walker, juggler, clown, pendulum maestro, Cyr wheel and tightrope walker. And all around them, musicians, a host of instruments and music as an extension of the sensations of this circus art that The?ophile Gautier called « ope?ra pour l??il ».

To guide us through this musical eclecticism of the circus, Madame Loyale, guest of honor at the Troisie?me Cirque, presents the journalist, woman of letters and radio personality Laure Adler in a luminous costume.

The show begins, and with it the ephemeral triumph of the search for grace in B-flat or cascade.

A Troisie?me Cirque creation for Cirque Jules Verne

German :

Fragen Sie nach dem Programm! Der Cirque Jules Verne lädt den Troisie?me Cirque ein, eine Show zu komponieren und zu zirkografieren, die vom Orchestre de Picardie veredelt wird und Zirkus- und Musikliebhaber gleichermaßen begeistern wird!

Mehr als dreißig Musiker werden ein Programm mit vielfältigen und bezaubernden Nuancen zum Klingen bringen. Das Orchestre de Picardie schlüpft in die Fußstapfen eines Zirkusorchesters, um es zu sublimieren und neu zu erfinden. Mit einer Auswahl an Stücken, die von dem Dirigenten Dylan Corlay einem Voltigierer in seiner Freizeit orchestriert wurden, werden wir die Vielfalt der farbenfrohen Zirkusprogramme verfolgen.

Im Zentrum der Manege stehen einige der besten Zirkusartisten der jungen Generation: Voltigierer, Seiltänzer, Jongleure, Clowns, Pendelmagier, Cyr-Rad und Equilibristen. Und um sie herum die Musiker, die Menge an Instrumenten und die Musik als Verlängerung der Empfindungen dieser Zirkuskunst, die The?ophile Gautier als « Oper für das Auge » bezeichnete.

Die Ehrengäste des Troisie?me Cirque sind Madame Loyale, die Journalistin, Schriftstellerin und Radiomoderatorin Laure Adler, die uns in einem hellen Gewand durch dieses Zirkus-Epos führt.

Nehmen Sie Platz, die Show beginnt und mit ihr der epochale Triumph der Suche nach der Grazie in B-Bel oder Kaskaden.

Eine Kreation des Troisie?me Cirque für den Cirque Jules Verne

Italiano :

Richiedete il programma! Il Cirque Jules Verne ha invitato il Troisie?me Cirque a comporre ed eseguire uno spettacolo, sublimato dall’Orchestre de Picardie, che farà la gioia degli amanti del circo e della musica!

Più di trenta musicisti eseguiranno un programma di musica incantevole e varia. L’Orchestre de Picardie seguirà le orme di un’orchestra circense, per meglio sublimarla e reinventarla. Con una selezione di brani orchestrati dal direttore d’orchestra Dylan Corlay che nel tempo libero fa l’antennista seguiremo l’eclettismo dei colorati programmi del circo.

Al centro della pista si trovano alcuni dei migliori artisti circensi della giovane generazione: acrobata, funambolo, giocoliere, clown, maestro di pendolo, ruota Cyr e funambolo. E intorno a loro, i musicisti, la schiera di strumenti e la musica come estensione delle sensazioni di quest’arte del circo che The?ophile Gautier chiamava « ope?ra pour l??il ».

Per guidarci in questa epopea musicale del circo, Madame Loyale, ospite d’onore del Troisie?me Cirque, presenta la giornalista, letterata e radiofonica Laure Adler in un costume luminoso.

Prendete posto, lo spettacolo inizia e con esso il trionfo effimero della ricerca della grazia in si bemolle o in cascata.

Una creazione Troisie?me Cirque per il Cirque Jules Verne

Espanol :

¡Pida el programa! El Cirque Jules Verne ha invitado al Troisie?me Cirque a componer e interpretar un espectáculo, sublimado por la Orchestre de Picardie, que hará las delicias de los amantes del circo y de la música

Más de treinta músicos interpretarán un programa de música encantador y variado. La Orquesta de Picardía seguirá los pasos de una orquesta de circo, para sublimarla y reinventarla. Con una selección de piezas orquestadas por el director de orquesta Dylan Corlay, aerialista en su tiempo libre, seguiremos el eclecticismo de los coloridos programas del circo.

En el centro de la pista, se encuentran algunos de los mejores artistas circenses de la joven generación: acróbata, equilibrista, malabarista, payaso, maestro del péndulo, rueda Cyr y equilibrista. Y a su alrededor, los músicos, la multitud de instrumentos y la música como prolongación de las sensaciones de este arte del circo que The?ophile Gautier llamaba « ope?ra pour l??il ».

Para guiarnos a través de esta epopeya musical del circo, Madame Loyale, invitada de honor del Troisie?me Cirque, presenta a la periodista, mujer de letras y personalidad radiofónica Laure Adler con un luminoso traje.

Tomen asiento, comienza el espectáculo y con él el triunfo efímero de la búsqueda de la gracia en si bemol o en cascada.

Una creación de Troisie?me Cirque para el Cirque Jules Verne

