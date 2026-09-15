CIRDOC – JACOB REDMAN – TERRE D’EAU, SÈVE DE VIE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers
jeudi 8 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CIRDOC – JACOB REDMAN – TERRE D’EAU, SÈVE DE VIE – FESTIVAL HORS CADRE
1 place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-08
La fragilité côtoie la force tranquille de la nature lors d’un dialogue silencieux entre l’eau et la flore.
Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.
La fragilité côtoie la force tranquille de la nature lors d’un dialogue silencieux entre l’eau et la flore.
Entrée libre. .
1 place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : CIRDOC – JACOB REDMAN – TERRE D’EAU, SÈVE DE VIE – FESTIVAL HORS CADRE
Fragility stands side by side with nature’s quiet strength in a silent dialogue between water and flora.
L’événement CIRDOC – JACOB REDMAN – TERRE D’EAU, SÈVE DE VIE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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