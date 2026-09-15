Informations pratiques

Béziers

CIRDOC – JACOB REDMAN – TERRE D’EAU, SÈVE DE VIE – FESTIVAL HORS CADRE

1 place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

La fragilité côtoie la force tranquille de la nature lors d’un dialogue silencieux entre l’eau et la flore.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

La fragilité côtoie la force tranquille de la nature lors d’un dialogue silencieux entre l’eau et la flore.

Entrée libre. .

1 place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : CIRDOC – JACOB REDMAN – TERRE D’EAU, SÈVE DE VIE – FESTIVAL HORS CADRE

Fragility stands side by side with nature’s quiet strength in a silent dialogue between water and flora.

L’événement CIRDOC – JACOB REDMAN – TERRE D’EAU, SÈVE DE VIE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34