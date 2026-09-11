Cirk’Ensemble 7 Place Jean Jaurès Revin

Informations pratiques

Revin

Cirk’Ensemble 7

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-30

fin : 2027-04-30

Date(s) :

2027-04-30

Un spectacle avec des artistes circassiens, des jeunes en situation de handicap ou pas, des associations et des établissements scolaires locaux pour la musique, les décors… L’alchimie fonctionne toujours aussi bien. Alors partageons à nouveau cette nouvelle création ! Comme pour les 6 éditions précédentes, ce spectacle réuni des professionnels et des amateurs qui s’associent autour d’un projet commun, un temps fort où les différences s’effacent, où chacun a sa place. Durée : 1h À partir de 6 ans.

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Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

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English :

A show featuring circus performers, young people with and without disabilities, local organizations, and schools contributing music, sets, and more… The chemistry is as strong as ever. So let’s share this new production once again! As with the six previous editions, this show brings together professionals and amateurs who come together around a shared project—a highlight where differences fade away and everyone has a place. Running time: 1 hour. For ages 6 and up.

L’événement Cirk’Ensemble 7 Revin a été mis à jour le 2026-09-11 par Ardennes Tourisme