Cirque à Bressuire Bressuire

Parking de Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Le cirque Franco Italien sera sur le parking de Bocapole avec au programme: Enzo au rola rola, Jordan aux sangles acrobatiques, la mini cavalerie de John Beautour, les clowns de la Beautour family, les exotiques (chameaux et dromadaires) présentés par Tiffanie, les facéties d’Enzotti, les lamates du Franco Italien, Zéphyr le cheval Welsh, los miguel et leurs lassos, Philomène aux anneaux, etc…..et un numéro unique en France et sans doute en Europe le numéro de l’échelle présenté par les frères Mac Queen et Jordan Beautour. Cet exercice, d’une rare intensité dramatique allie force, adresse et concentration pour défier les lois de l’équilibre au ciel du chapiteau. Un numéro à voir absolument dans un spectacle familial de prés de deux heures à ne manquer sous aucun prétexte…. .

Parking de Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 25 27 45

