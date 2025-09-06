Cirque à ciel ouvert TARBES Tarbes

Bienvenue au Cirque à ciel ouvert de l’Ecole de cirque Passing !

AU PROGRAMME Ateliers Cirque et Spectacle pour fêter la rentrée !

Plus d’infos à venir…

TARBES 3 Chemin de l’Ormeau

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr

English :

Welcome to Passing Circus School’s open-air circus!

PROGRAM: Circus workshops and a show to celebrate the start of the new school year!

More info to come…

German :

Willkommen im Freiluftzirkus der Zirkusschule Passing!

AU PROGRAMM: Zirkusworkshops und eine Show, um den Schulanfang zu feiern!

Weitere Informationen folgen…

Italiano :

Benvenuti al circo all’aperto della Passing Circus School!

PROGRAMMA: laboratori di circo e uno spettacolo per festeggiare l’inizio del nuovo anno scolastico!

Maggiori informazioni in arrivo…

Espanol :

¡Bienvenido al circo al aire libre de la Escuela de Circo Pasajero!

PROGRAMA: ¡Talleres de circo y un espectáculo para celebrar el inicio del nuevo curso escolar!

Más información próximamente…

