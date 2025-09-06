Cirque à ciel ouvert TARBES Tarbes
Cirque à ciel ouvert TARBES Tarbes samedi 6 septembre 2025.
Hautes-Pyrénées
Cirque à ciel ouvert TARBES 3 Chemin de l’Ormeau Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-06 14:30:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
2025-09-06
Bienvenue au Cirque à ciel ouvert de l’Ecole de cirque Passing !
AU PROGRAMME Ateliers Cirque et Spectacle pour fêter la rentrée !
Plus d’infos à venir…
TARBES 3 Chemin de l’Ormeau
Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr
English :
Welcome to Passing Circus School’s open-air circus!
PROGRAM: Circus workshops and a show to celebrate the start of the new school year!
More info to come…
German :
Willkommen im Freiluftzirkus der Zirkusschule Passing!
AU PROGRAMM: Zirkusworkshops und eine Show, um den Schulanfang zu feiern!
Weitere Informationen folgen…
Italiano :
Benvenuti al circo all’aperto della Passing Circus School!
PROGRAMMA: laboratori di circo e uno spettacolo per festeggiare l’inizio del nuovo anno scolastico!
Maggiori informazioni in arrivo…
Espanol :
¡Bienvenido al circo al aire libre de la Escuela de Circo Pasajero!
PROGRAMA: ¡Talleres de circo y un espectáculo para celebrar el inicio del nuevo curso escolar!
Más información próximamente…
