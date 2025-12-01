Cirque A Simple Space Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l'Orcher

Début : 2025-12-17 20:30:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Sept acrobates repoussent sans réserve leurs limites physiques dans un spectacle à la fois brut, effréné et délicat. Porté par des percussions live et présenté dans une intimité telle que l’on peut ressentir la chaleur, entendre chaque respiration, être immergé dans l’effort. A Simple Space suscite des réactions authentiques chez les spectateurs, une réponse viscérale plutôt qu’intellectuelle.

Le public est invité à se rapprocher, encerclant une scène épurée à l’extrême. Dans cet espace, les acrobates abandonnent leurs défenses habituelles, laissant place à la réalité de l’échec et de la vulnérabilité.

Cette sincérité est le cœur même de A Simple Space.

Réservation obligatoire au 02 35 13 16 54 ou sur billetterie.gonfreville-l-orcher.fr .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

