Cirque Accroche toi si tu peux A petits pas vers les arts Laval

25 Rue Albert Einstein Laval Mayenne

Début : 2025-08-28 16:00:00

Cirque Accroche toi si tu peux par la Cie Les Invendus

Ce duo de jongleurs et amis bretons explorent, avec de simples balles blanches, tous les possibles de leur discipline et partagent leur univers poétique. Leur corps en mouvement dévoile un jonglage précis, esthétique et vivant. Le spectacle tient à la fois du mime et de l’acrobatie. Complices de l’espace et du public, ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent, décollent. Les Invendus font ici un moment de détente absolue où l’on rit et où l’on s’étonne de leurs prouesses. A découvrir en famille !

• Le jeudi 28 août à 16h

• Le Palindrome (Saint Nicolas), Laval

• Tout public

• Gratuit mais réservation obligatoire .

25 Rue Albert Einstein Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

