Cirque Accroche-toi si tu peux

Un spectacle mêlant mime, acrobatie et poésie visuelle qui émerveille autant les jeunes que les grands.

Les Invendus, ce sont deux jeunes amis bretons, maîtres du jonglage, qui nous entraînent dans un duo complice, parfaitement synchronisé ou délicieusement improvisé. Avec leurs quatre bras et leurs quatre jambes, ils partagent leur art avec une énergie débordante, beaucoup d’humour et une générosité palpable.

Leur performance livre une interprétation du jonglage, où se côtoient modernité et intemporalité avec une grande justesse.

A partir de 5 ans, billetterie en ligne et au Pôle culturel des Coëvrons. .

A show combining mime, acrobatics and visual poetry that will amaze young and old alike.

Eine Aufführung, die Pantomime, Akrobatik und visuelle Poesie miteinander verbindet und Jung und Alt gleichermaßen in Staunen versetzt.

Uno spettacolo che unisce mimo, acrobazie e poesia visiva e che stupirà grandi e piccini.

Un espectáculo que combina mimo, acrobacia y poesía visual y que sorprenderá a grandes y pequeños.

