Cirque Accroche-toi si tu peux TST Saint-Pol-de-Léon

Cirque Accroche-toi si tu peux

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 15:45:00

2026-04-22

Cirque et mouvements jonglés par la Compagnie Les Invendus

Une chorégraphie jonglée, reflet des relations humaines, où la balle créée un pont, une connexion poétique entre les deux danseurs. Quoiqu’il arrive, ils avancent ensemble.

Certains ont du chien, ceux-là ont du chat. Leurs pattes semblent de velours et s’articulent ensemble tout en souplesse.

Les deux interprètes ne forment souvent qu’un corps à quatre bras et quatre jambes, pour un voyage de mouvements jonglés d’où émerge le flux des balles rondes.

Pour ne rien gâcher, la partition musicale mêle sa délicatesse à la grâce des jongleurs. Petits et grands sauront apprécier.

Page blanche à Cirque à Léon.

Tout public.

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

