Cirque Achille Zavatta Abbeville

Cirque Achille Zavatta Abbeville lundi 15 décembre 2025.

Cirque Achille Zavatta

Boulevard Vauban Abbeville Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2025-12-15

Cirque de Noël

À la veille de Noël, à l’heure où petits et grands comptent les dodos qu’il reste jusqu’au fameux matin, venez découvrir un monde féerique qui mêle prouesses circassiennes et magie de Noël. Durant 3 semaines, plusieurs représentations du cirque de Noël vous attendent sous l’immense chapiteau pouvant accueillir jusqu’à un millier de personnes. Une chose est sûre, ce cirque de Noël va illuminer votre hiver !

Cirque de Noël

Boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

Christmas Circus

On Christmas Eve, when young and old alike are counting the number of sleeps left until the famous morning, come and discover a fairytale world combining circus prowess and Christmas magic. For 3 weeks, several performances of the Christmas circus await you under the huge big top, which can accommodate up to a thousand people. One thing’s for sure: this Christmas circus will light up your winter!

German :

Weihnachtszirkus

Am Weihnachtsabend, wenn Groß und Klein die Schlafenszeit bis zum Morgen zählen, entdecken Sie eine märchenhafte Welt, in der sich zirzensische Kunststücke mit dem Zauber der Weihnacht verbinden. In dem riesigen Zelt, in dem bis zu 1000 Personen Platz finden, finden drei Wochen lang mehrere Vorstellungen des Weihnachtszirkus statt. Eines ist sicher: Dieser Weihnachtszirkus wird Ihren Winter zum Leuchten bringen!

Italiano :

Circo di Natale

Alla vigilia di Natale, mentre grandi e piccini fanno il conto alla rovescia delle ore di sonno che mancano al famoso mattino, venite a scoprire un mondo da favola che unisce l’abilità circense alla magia del Natale. Per 3 settimane, diversi spettacoli del circo di Natale vi aspettano sotto l’enorme tendone, che può contenere fino a mille persone. Una cosa è certa: questo circo di Natale illuminerà il vostro inverno!

Espanol :

Circo de Navidad

En Nochebuena, mientras pequeños y mayores cuentan las horas que faltan para la famosa mañana, venga a descubrir un mundo de cuento de hadas que combina destreza circense y magia navideña. Durante 3 semanas, le esperan varias representaciones del circo de Navidad bajo la enorme carpa, con capacidad para mil personas. Una cosa es segura: ¡este circo navideño iluminará su invierno!

L’événement Cirque Achille Zavatta Abbeville a été mis à jour le 2024-09-20 par OT DE LA BAIE DE SOMME