Cirque Achille Zavatta Zone Cap Émeraude Pleurtuit

Cirque Achille Zavatta Zone Cap Émeraude Pleurtuit lundi 21 juillet 2025.

Cirque Achille Zavatta

Zone Cap Émeraude Près de l’Intermarché Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 18:00:00

fin : 2025-07-26 19:45:00

Date(s) :

2025-07-21

Le Cirque Achille Zavatta est de retour avec un tout nouveau spectacle du jeudi 10 juillet au samedi 30 août, du lundi au samedi à 18h, près de l’Intermarché Cap Émeraude à Dinard-Pleurtuit.

Venez admirer 1h45 de grand spectacle 100% traditionnel et revisité ! La 8ème génération du cirque Achille Zavatta vous présente sa toute nouvelle production !

Au programme jonglerie, équilibristes, cercle aérien, la cavalerie, les exotiques, tissus aérien, les clowns…

En exclusivité Le géant King-Kong en taille réelle , Une exclu sur la piste du cirque Achille Zavatta !

Venez découvrir plein d’autres surprises sous le chapiteau du Cirque Achille Zavatta Production Dassonneville

En exclusivité pour le bonheur de tous les enfants la pat’patrouille sur la piste du cirque Achille Zavatta production Dassonneville.

*restauration disponible sur place

*chapiteau confort et adapté pour tout type de public

*un spectacle inédit pour petits et grands

*ouverture des caisses 30 minutes avant le début de notre spectacle

*payement seulement en espèces, pas de carte bancaire ou de chèque

* réservations possibles à l’avance via Messenger .

Zone Cap Émeraude Près de l’Intermarché Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 98 01 88 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cirque Achille Zavatta Pleurtuit a été mis à jour le 2025-07-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme