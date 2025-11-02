Cirque Acrodanse Petites empreintes Place des fontaines Doué-en-Anjou

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 10:30:00

Petites empreintes est un voyage sensoriel qui relie petits et grands à la nature et à nos ancêtres.

À la base de Petites empreintes, il y a ce conte Mapuche qui nous raconte l’origine du monde. Les anciens disent qu’avant les anciens, il y avait juste la terre, le feu, l’air et l’eau. Ces quatre éléments, si différents les uns des autres, ne conversaient pas. Mais petit à petit, ils ont compris que, malgré leurs différences, ils pouvaient être amis et alors qu’ils chantaient ensemble, leur harmonie a créé la vie. Petites empreintes est un conte interactif et sensoriel où l’on chante, on danse, on regarde bouger des acrobates et où l’on bouge avec eux, où l’on dessine et malaxe de l’argile.

La Cie Hold-Up & Co a été accueillie en résidence lors de la saison 24/25 pour la création de ce spectacle.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 2 novembre 2025 de 10h à 10h30.

+ exploration.

Du lundi 3 au mardi 4 novembre 2025 de 9h15 à 9h45 et de 10h45 à 11h15. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Petites empreintes is a sensory journey that connects young and old to nature and our ancestors.

German :

Kleine Fußabdrücke ist eine Sinnesreise, die Groß und Klein mit der Natur und unseren Vorfahren verbindet.

Italiano :

Petites empreintes è un viaggio sensoriale che mette in contatto grandi e piccini con la natura e i nostri antenati.

Espanol :

Petites empreintes es un viaje sensorial que conecta a pequeños y mayores con la naturaleza y nuestros antepasados.

