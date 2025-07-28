CIRQUE AÉRIEN « DE CORPS ET DE CORDES » par Cie du Trépied

centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 21:30:00

Date(s) :

2026-02-27

S’inspirant du mythe des trois Moires, De corps et de cordes explore ce que signifie tisser des liens, des histoires, une mémoire. Les trois femmes nous emmènent dans une succession de tableaux visuels, corporels et sonores, créant

ainsi, de fil en fil, des toiles de vies.

À PARTIR DE 6 ANS .

centre culturel rené d'anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 70 60 ccra-accueil@baugeenanjou.fr

English :

CIRQUE AÉRIEN « DE CORPS ET DE CORDES » by Cie du Trépied

German :

CIRQUE AÉRIEN « DE CORPS ET DE CORDES » von Cie du Trépied

Italiano :

AIR CIRQUE « DE CORPS ET DE CORDES » di Cie du Trépied

Espanol :

CIRCO AÉREO « DE CORPS ET DE CORDES » de Cie du Trépied

