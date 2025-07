Cirque aérien Playground Montsenelle

Cirque aérien Playground Montsenelle mercredi 9 juillet 2025.

Cirque aérien Playground

Parc du Château de Sainte-Suzanne Montsenelle Manche

Début : 2025-07-09 18:30:00

2025-07-09

S’élevant à plus de 8 mètres de haut, ce spectacle est un heureux mélange de mât chinois, de danse, de théâtre et d’humour. Chacun peut devenir acteur·trice de ce spectacle. La scène devient un grand espace de jeu inclusif. Avec peu de choses, par sa simple complicité chaleureuse et naturelle, ce pierrot lunaire embarque l’audience sur un petit nuage de naïveté, tendre et élégante. Un moment suspendu d’aventures rocambolesques !

Compagnie Primavez.

Gratuit. Sur inscription. Durée 45 min. Tout public. A partir de 3 ans.

Le petit + atelier de confiance en amont du spectacle dans le même lieu, à 15h30.

A travers des mouvements du corps, des jeux de confiance et de relaxation, l’artiste Miguel Rubio vous propose de gagner confiance en soi et dans le groupe. Il permet de développer l’expression des sentiments et des émotions par le corps de façon spontanée et ludique.

Gratuit. Sur inscription. Petite jauge. Durée 2h.

Parc du Château de Sainte-Suzanne Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 culture@la-haye.fr

English : Cirque aérien Playground

Rising to a height of over 8 meters, this show is a delightful blend of Chinese mast, dance, theater and humor. Everyone can become an actor in the show. The stage becomes a large, inclusive playground. With very little, and his simple, warm and natural complicity, this lunar pierrot takes the audience on a little cloud of tender, elegant naivety. A suspended moment of incredible adventure!

Compagnie Primavez.

Free admission. Registration required. Duration: 45 min. All audiences. Ages 3 and up.

A little extra: Confidence workshop prior to the show, at 3:30 p.m. in the same venue.

Through body movements, confidence-building games and relaxation, artist Miguel Rubio helps you gain confidence in yourself and in the group. He helps you develop spontaneous, playful expression of feelings and emotions through the body.

Free of charge. Registration required. Small gauge. Duration: 2 hours.

German :

Die Show ist über 8 Meter hoch und eine gelungene Mischung aus chinesischem Mast, Tanz, Theater und Humor. Jeder kann zum Akteur dieser Show werden. Die Bühne wird zu einem großen, inklusiven Spielraum. Mit wenigen Dingen, durch seine einfache, warme und natürliche Komplizenschaft, nimmt dieser mondsüchtige Pierrot das Publikum mit auf eine kleine Wolke aus zarter und eleganter Naivität. Ein schwebender Moment voller unglaublicher Abenteuer!

Gesellschaft Primavez.

Kostenlos. Nach vorheriger Anmeldung. Dauer: 45 min. Für alle Altersgruppen. Ab 3 Jahren.

Das kleine Plus: Vertrauensworkshop im Vorfeld der Aufführung am selben Ort, um 15.30 Uhr.

Durch Körperbewegungen, Vertrauens- und Entspannungsspiele bietet der Künstler Miguel Rubio Ihnen die Möglichkeit, Vertrauen in sich selbst und in die Gruppe zu gewinnen. Er ermöglicht es, den Ausdruck von Gefühlen und Emotionen durch den Körper auf spontane und spielerische Weise zu entwickeln.

Die Teilnahme ist kostenlos. Nach vorheriger Anmeldung. Kleine Zuschauerzahl. Dauer: 2 Stunden.

Italiano :

Con un’altezza di oltre 8 metri, questo spettacolo è una deliziosa miscela di albero cinese, danza, teatro e umorismo. Tutti possono diventare attori in questo spettacolo. Il palcoscenico diventa un vasto parco giochi inclusivo. Con pochissimo, solo la sua calda e naturale complicità, questo pierrot lunaire porta il pubblico su una nuvoletta di tenera ed elegante ingenuità. Un momento sospeso di incredibile avventura!

Compagnie Primavez.

Ingresso libero. Registrazione obbligatoria. Durata: 45 minuti. Tutte le età. Dai 3 anni in su.

Un piccolo extra: laboratorio sulla fiducia prima dello spettacolo nella stessa sede, alle 15.30.

Utilizzando movimenti del corpo, giochi di fiducia e tecniche di rilassamento, l’artista Miguel Rubio vi invita ad acquisire fiducia in voi stessi e nel gruppo. Vi aiuterà a esprimere i vostri sentimenti e le vostre emozioni attraverso il corpo in modo spontaneo e divertente.

Ingresso libero. È richiesta la registrazione. Gruppo di piccole dimensioni. Durata: 2 ore.

Espanol :

Este espectáculo, que se eleva a más de 8 metros de altura, es una deliciosa mezcla de mástil chino, danza, teatro y humor. Todo el mundo puede convertirse en actor en este espectáculo. El escenario se convierte en un inmenso patio de recreo inclusivo. Con muy poco, sólo con su cálida y natural complicidad, este pierrot lunaire lleva al público a una pequeña nube de tierna y elegante ingenuidad. ¡Un momento suspendido de increíble aventura!

Compañía Primavez.

Entrada gratuita. Inscripción obligatoria. Duración: 45 min. Todos los públicos. A partir de 3 años.

Un pequeño extra: Taller de confianza antes del espectáculo en el mismo lugar, a las 15.30 h.

A través de movimientos corporales, juegos de confianza y técnicas de relajación, el artista Miguel Rubio te invita a ganar confianza en ti mismo y en el grupo. Te ayudará a expresar tus sentimientos y emociones a través del cuerpo de forma espontánea y divertida.

Entrada gratuita. Inscripción obligatoria. Grupos reducidos. Duración: 2 horas.

